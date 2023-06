Rosyjski propagandysta Władimir Sołowjow nagle zmienia narrację o powodach pomocy wojskowej USA dla Ukrainy. Pupil Kremla stwierdził, że prezydent Joe Biden jest pod kontrolą polityków z Kijowa. Wcześniej mówił, że to Ukraińcy są kontrolowani przez Amerykanów.

Zaskakująca wypowiedź padła w trakcie programu "Wieczór z Władimirem Sołowjowem" w trakcie którego rozmawiano m.in. o kolejnych pakietach pomocowych dla Ukrainy ze Stanów Zjednoczonych.

Propagandysta stwierdził, że Joe Biden i jego otoczenie podejmuje decyzje pro ukraińskie ze względu na łapówki, które otrzymał jeszcze w czasie, gdy był wiceprezydentem za czasów Baracka Obamy.

"Wielokrotnie mu płacili"

- Chodzi o to, że obcy kraj dał łapówkę ówczesnemu wiceprezydentowi Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wielokrotnie mu płacili. W końcu ta osoba została prezydentem - stwierdził.

- Obcy kraj, który dał łapówkę, ma 100 procentową przewagę nad obecnym prezydentem. Dlatego Biden jest właściwie całkowicie kontrolowany przez Ukraińców - dodał.

Według Władimira Sołojowa politycy w Stanach Zjednoczonych powinni "wszcząć postępowanie karne przeciwko prezydentowi Ukrainy". Sprawa miałaby dotyczyć "ingerencji w sprawy wewnętrzne i ukrywanie fundamentalnie ważnych informacji".

Zmiana narracji o 180 stopni

Wypowiedź Sołowjowa o kontroli nad Joe Bidenem to całkowite odwrócenie dotychczasowej narracji, którą rosyjska propaganda stosowała wobec wojny w Ukrainie i władz w Kijowie.

Wielokrotnie w mediach publicznych Rosjanie otrzymywali przekaz według którego Ukraina jest uzależniona od decyzji Białego Domu.

ZOBACZ: Propagandysta Władimir Sołowjow chce stworzenia międzynarodowych brygad walczących po stronie Rosji

Czasem do propagandy dołączana była także Polska, która zdaniem Władimira Sołowjowa powinna zostać zniszczona ze względu na udzielaną Ukrainie pomoc.

- Czy Polacy chcą być następni? To nie są Ukraińcy, nie będziemy ich traktować tak jak braci. My zniszczymy rakietami wszystkie ich miasta naraz, bez użycia wojsk lądowych. My oszczędzimy Ukrainę, a tam będziemy walczyć jak Amerykanie w Iraku (...) Zniszczymy wszystko i nawet się nie zastanowimy" - grzmiał.

