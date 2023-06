Jak wynika z informacji podawanych przez dziennikarza, a obecnie żołnierza Sił Zbrojnych Ukrainy, Kyryło Sazonowa, czeczeński wojskowy został rzekomo zabity w trakcie walk na kierunku zaporoskim.

Dokonać miały tego specjalny oddział "Banderlogu" wraz ze zgrupowaniami "Horyzont" i "Fobos". Żołnierze mieli trafić na jednostkę prowadzoną przez Delimchanowa w trakcie poszukiwań wrogiego sprzętu.

Kadyrow apeluje o pomoc

Informację o śmierci lub co najmniej zranieniu czeczeńskiego wojskowego pośrednio potwierdził Ramzan Kadyrow. Na swoim oficjalnym kanale Telegram zaapelował do wywiadu wojskowego Ukrainy o udzielenie informacji co do miejsca zdarzenia i losów Delimchanowa.

"Ja sam nie mogę w żaden sposób skontaktować się z Adamem Delimchanowem. On się nie kontaktuje. Proszę wywiad ukraiński o informacje, które dokładnie miejsce i jakie pozycje zostały trafione, abym mógł odnaleźć mojego brata" - napisał.

"Obiecuję hojną nagrodę i proszę o pomoc" - dodał.

"Prawa ręka" szefa Czeczenii

Adam Sultanowicz Delichmanow to jeden z najbliższych współpracowników Ramzana Kadyrowa. Jest członkiem partii Jedna Rosja, z ramienia której zasiada w Dumie Państwowe Federacji Rosyjskiej, będąc członkiem Komisji ds. Bezpieczeństwa i Zwalczania Korupcji.

Sam Kadyrow kilkukrotnie podkreślał, że wyznacza Delichmanowa jako swojego następcę.

- Jest zespół, są ludzie, którzy będą kontynuować moją pracę. Zawsze stawiałem sobie za zadanie przygotowanie osoby po mnie dla każdego dowódcy. Przygotowałem człowieka, który może mnie zastąpić. Kto to jest? Adam Delimchanow. Mój najbliższy przyjaciel. Bliżej niż brat. Wszyscy moi bracia, wszyscy siostrzeńcy, wszyscy krewni go kochają i wszyscy toczą bitwę - mówił.

mjo/ Polsatnews.pl