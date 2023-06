- Nie ma zgody na obowiązkową relokację migrantów przez Polaków, przez nas jako Trzecią Drogę, PSL. Nie ma zgody przez większość środowisk politycznych - stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz w "Graffiti". Został zapytany o zapowiedź prezesa PiS ws. referendum o przyjęciu migrantów.

- Prezesowi Kaczyńskiemu od razu odpowiedziałem, że nie ma sensu robić referendum w sprawie, w której wynik jest w stu procentach znany. Polacy nie chcą, nie zgadzają się, bo to jest nieuczciwe traktowanie Polski przez Komisję Europejską. Zamykanie oczu na miliony Ukraińców, których przyjęliśmy jako pomoc humanitarna, pomoc na rynku pracy - wskazał lider Polskiego Stronnictw Ludowego.

Zdaniem polityka Kaczyńskiemu chodzi o to, by "zogniskować się na sprawie, w której wszyscy są zgodni". - Nie wiem czy to jest trafiony strzał pana prezesa Kaczyńskiego. Wydaje mi się, że nie - komentował Kosiniak-Kamysz.

Szef PSL krytykował też działania rządu ws. migrantów. - Na utrzymanie Ukraińców w Polsce powinniśmy dostać miliardy euro z UE. Rząd o to nie wystąpił, nie walczy, a w sprawie automatyzmu nie stworzył mniejszości blokującej, nie podparł się nawet Grupą Wyszehradzką - dodał.

- Nic nie potrafią zrobić, a do tego są bardzo obłudni, bo za ich rządów do Polski przyjechało 136 tysięcy, ostatni rok, migrantów z krajów muzułmańskich. To pokazuje obłudę, bo mówili: nikt tutaj nie przyjedzie - mówił dalej.

Wybory parlamentarne. Kosiniak-Kamysz o "jedynej gwarancji"

Marcin Fijołek zapytał dlaczego wyborca, który chce zagłosować na opozycję, ma oddać swój głos na Trzecią Drogę, a nie np. na Platformę Obywatelską. Według Kosiniaka-Kamysza to "jedyna gwarancja odsunięcia PiS-u od władzy". - My będziemy trzecią siłą po tych wyborach albo Konfederacja. Jeśli to będzie Konfederacja, to jest rząd PiS i Konfederacji. Jeśli Trzecia Droga, to odsunięcie PiS od władzy - wskazywał polityk.

- Nie chcę być kwiatkiem do kożucha, mam swój program, płynny angielski po podstawówce, ciepły posiłek w szkole, to, żeby ludzie nie umierali w kolejkach do lekarza, żeby prowadzenie biznesu się w Polsce opłacało, żebyśmy mieli najlepszą zdrową żywność, żeby energia była wytwarzana w czysty i tani sposób. To jest mój program - dodał.

jk/ Polsatnews.pl