Trąby powietrzne w Polsce. W sieci zdjęcia z różnych województw

Kolejny dzień, gdy nad Polską zaobserwowano trąby powietrzne. Jeden lej utworzył się w Brześciu Kujawskim (woj. kujawsko-pomorskie), inny zaobserwowano w okolicach wielkopolskiego Gniezna. Druga z trąb wyrządziła szkody w lesie, nie ma jednak informacji, by komukolwiek stała się krzywda.

Zdjęcia trąb pojawiły się w sieci. Fotografię tej, która w czwartek utworzyła się nieopodal Gniezna, zamieścił Łukasz Kuliński z Wielkopolskich Łowców Burz. Jak uściślił, przeszła mniej więcej w południe w pobliżu miejscowości Goranin.

"Około godziny 12:22 obserwowany lej zszedł wyjątkowo nisko powierzchni ziemi, schodząc poza linie horyzontu drzew - najprawdopodobniej wtedy doszło do kontaktu leja z ziemią co kwalifikuje go jako przypadek trąby lądowej" - napisał Kuliński na Facebooku.

Zamieścił też zdjęcia szkód, jakie lej poczynił w tamtejszym lesie. Widać na nich połamane gałęzie i przechylone drzewa. Zniszczenia w lesie nazwał jednak "nieznacznymi".

Trąba powietrzna w Wielkopolsce. Uszkodziła las

"Kontakt z ziemią był krótkotrwały - pozwiedzają to obserwacje momentu zejścia trąby lądowej jak i szkody powstałe w wyniku jej oddziaływania (...). Drzewa ułożone są charakterystycznie w różnych kierunkach, dodatkowo jedno z nich zostało złamane" - opisał Łukasz Kuliński.

Natomiast fotografia lejka kondensacyjnego z Brześcia Kujawskiego pojawiła się na twitterowym profilu Obserwatorzy.info.

Na tej samej stronie poinformowano też, że trąbę widziano w wielkopolskich Kraszewicach oraz w Nowych Ostrowach w województwie łódzkim.

Niebezpieczna pogoda w Polsce. IMGW wydał alerty

W środę informowaliśmy, że trąba powietrzna przeszła nieopodal Lublina. Do sieci trafiły zdjęcia m.in. ze wsi Kazimierzówka oraz Kozice Górne.

Obowiązują alerty IMGW dotyczące spodziewanych burz. Niebezpieczna aura w czwartek spodziewana jest zwłaszcza w północno-wschodniej Polsce.

Podczas nawałnic może spaść od 20 do 30 mm deszczu, a prędkość porywów wiatrów ma szansę sięgnąć do 70 km/h. Synoptycy nie wykluczają również opadów gradu.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia, które wydał IMGW, oznaczają, że przewidywane są warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

