W środę gwałtowne burze przechodziły przez południowo-wschodnią i część centralnej Polski. W czwartek z taką pogodą muszą zmierzyć się mieszkańcy północno-wschodniej części kraju. Według danych IMGW takie zjawiska dotyczą trzech województw.

Burze, wichury i grad

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad" - czytamy w komunikacie, skierowanym do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Alert pierwszego stopnia obowiązuje od godz. 12 do północy, z wyjątkiem sześciu powiatów: działdowskim, iławskim, nidzickim, nowomiejskim, piskim i szczycieńskim, gdzie gwałtowne zjawiska powinny ustąpić do godz. 21.

Niespokojnie może być również na Pomorzu. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad" - poinformowało IMGW.

Opady gradu mogą pojawić się na terenie powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, wejherowskiego, a także Gdańska, Gdyni i Sopotu.

Tutaj również ostrzeżenie jest od godz. 12, w zależności od poszczególnych powiatów potrwa do godz. 21 lub północy.

Burze także w części woj. lubelskiego

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami obowiązuje też na terenie powiatu bialskiego i Białej Podlaskiej. Także tutaj przewidywane są obfite opady deszczu i miejscami grad.

IMGW ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia takich zjawisk atmosferycznych na 80-85 proc.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

