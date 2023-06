Niemiecki kanclerz Olaf Scholz zamierza zadzwonić do prezydenta Rosji Władimira Putina i przekonywać go, by wycofał swoje wojska z Ukrainy. Jego zdaniem nierozsądnie jest zmuszać Kijów, by zaakceptował inwazję Kremla i zagrabione w tej trakcie terytoria. Jak również zapewnił, będzie pracował nad tym, by NATO nie zostało wciągnięte w wojnę.