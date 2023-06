Opuścił barłóg i zjawił się na tyle blisko domów, że władze gminy Uście Gorlickie w Małopolsce wydały ostrzeżenie dla mieszkańców przed niedźwiedziem. Drapieżnik może być niebezpieczny, dlatego samorząd prosi o czujność, a w razie spotkania ze zwierzęciem o pilny kontakt z urzędem. To nie pierwszy raz w ostatnim czasie, gdy niedźwiedź pochodzi blisko miejsc zamieszkanych przez ludzi.

Im bardziej człowiek ingeruje w naturalne środowisko życia zwierząt, tym częściej to one pojawiają się nieopodal ludzkich siedzib. Dotyczy to chociażby niedźwiedzi, które z roku na rok śmielej wkraczają na ulice wsi i miasteczek.

Pod koniec maja takie zwierzę wkroczyło między budynki w Nowym Sączu. W mieście powołano nawet sztab kryzysowy, a burmistrz przestrzegał mieszkańców, by nie wychodzili z domów, jeśli nie mają takiej potrzeby.

Niedźwiedź w gminie Uście Gorlickie. Komunikat wójta

Tym razem niedźwiedź pojawił się na terenie małopolskiej gminy Uście Gorlickie. O zaobserwowaniu drapieżnika lokalne władze poinformowała policja.

W komunikacie wydanym przez tamtejszy samorząd nie podano, gdzie dokładnie dostrzeżono obecność niedźwiedzia. Wójt zaapelował jednak do mieszkańców, by zachowali szczególną ostrożność.

Włodarz przestrzegł także, by - w razie, gdy ktoś dostrzeże zwierzę - absolutnie się do niego nie zbliżać. Jak poprosił, gdy pojawi się ono w zasięgu naszego wzroku, trzeba zadzwonić do Urzędu Gminy pod numer 18 351 60 41.

"Nie jestem twoim misiem". Niedźwiedzie są groźne, a do tego jest ich mało

W poniedziałek wystartowała akcja Interii "Nie jestem twoim misiem". W jej ramach portal zwraca uwagę, że niedźwiedzie, przedstawiane w bajkach jako miłe, niegroźne zwierzaki, w rzeczywistości są groźnymi drapieżnikami i zamiast do kreskówek pasują raczej do kina akcji.

"Polski niedźwiedź brunatny jest dobrze zbudowany, włochaty i silny. W dodatku biega z zawrotną prędkością, doskonale pływa. Jak trzeba, odnajdzie się we wspinaniu na drzewa i skały (...). Są twardzielami, ale na ich drodze stanął trudny przeciwnik: człowiek, który o świecie myśli w kategoriach szybkich zysków" - pisał redaktor naczelny Interii Piotr Witwicki.

W Polsce żyje nieco ponad 100 niedźwiedzi brunatnych, czyli znacznie mniej niż wilków (około dwóch tysięcy) czy rysi (mniej więcej 200). Są ściśle chronione, a status taki posiadają od 1952 roku. Wówczas groziło im wyginięcie, bo ich liczbę w naszym kraju szacowano na 10.

