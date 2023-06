Pandemia sprawiła, że duża część firm przeszła na pracę zdalną i pozostaje w niej do dziś. Zdaniem ekspertów, komunikacja pracownik-pracodawca, którzy wymieniają między sobą wiadomości, powinna być wyważona. Niektórzy ostrzegają, że niewinna emotikona może być potraktowana jak "zachęta do flirtu", a duża liczba wykrzykników doprowadzić do sytuacji, w której pracownik poczuje się mobbingowany.