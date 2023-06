- Byłem na spotkaniu biznesowym i to nie miało nic wspólnego z polityką - powiedział Szymon Marciniak o konferencji "Everest", którą współorganizował Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji. Jak zadeklarował, "nic złego nie zrobił". O udziale Marciniaka w spotkaniu dowiedziała się UEFA, która poprosiła go o wyjaśnienia. Wtedy pod znakiem zapytania stanęło, czy Polak poprowadzi finał Ligi Mistrzów.

Przed czwartoligowym meczem w Bełchatowie, który sędziował Szymon Marciniak, jeden z dziennikarzy spytał arbitra o jego udział w konferencji "Everest", która było wydarzeniem współorganizowanym przez polityka Konfederacji Sławomira Mentzena.

- Wiem gdzie byłem - odpowiedział Szymon Marciniak. - Byłem na spotkaniu biznesowym i to nie miało nic wspólnego z polityką. Ja jestem zawsze daleko od polityki - dodał.

Jak wyjaśnił arbiter, "nic złego" nie zrobił. - Ci, co podejrzewają mnie, są małymi ludźmi bez honoru i ambicji - przekazał.

Kontrowersje wokół udziału Marciniaka na "Evereście"

29 maja w Katowicach miała miejsce konferencja "Everest" - wydarzenie firmowane przez polityka Konfederacji - Sławomira Mentzena. Jednym z prelegentów był Szymon Marciniak.

Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" poinformowało, że sędzia pojawił się na wydarzeniu. Argumentowano, że nie powinno mieć to miejsca z uwagi na skrajnie prawicową retorykę organizatora. Informacja ta dotarła do UEFA, przez co sędziowanie finału Ligi Mistrzów przez Marciniaka stanęło wówczas pod znakiem zapytania.

Szymon Marciniak przeprasza. "Zostałem wprowadzony w błąd"

Do sprawy odniósł się Marciniak, wskazując, że zaniepokojenie jego udziałem jest słuszne. "Pragnę serdecznie przeprosić za moje zaangażowanie i wszelkie przykrości lub szkody, które mogło ono spowodować" - napisał w oświadczeniu.



"Po refleksji i dalszym zbadaniu sprawy stało się jasne, że zostałem wprowadzony w błąd, będąc całkowicie nieświadomym prawdziwej natury i powiązań dotyczących tego wydarzenia. Nie wiedziałem, że jest ono związane ze skrajnie prawicowym polskim ruchem. Gdybym był tego świadomy, kategorycznie odrzuciłbym zaproszenie" - podkreślał.

Marciniak jest obecnie jednym z najlepiej rozpoznawalnych sędziów piłkarskich. Polak prowadził finał mistrzostw świata w Katarze. W sobotę 10 czerwca 2023 roku, pojawił się także w Stambule, gdzie był arbitrem finału Ligi Mistrzów, w którym Manchester City pokonał Inter Mediolan.

