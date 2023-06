29 maja polski sędzia piłkarski Szymon Marciniak wziął udział w konferencji "Everest" w Katowicach zorganizowanej przez polityka Konfederacji, Sławomia Mentzena.

Donos na Szymona Marciniaka

Stowarzyszenie Nigdy Więcej (zajmujące się - jak czytamy na jego stronie - "przeciwdziałaniem rasizmowi, neofaszyzmowi, ksenofobii i dyskryminacji") postanowiło zgłosić ten fakt do UEFA. Zwraca uwagę, że Mentzen zyskał rozgłos dzięki publicznemu zaprezentowaniu swojego radykalnego programu "pięciu punktów": "Jesteśmy przeciwko Żydom, gejom, aborcji, podatkom i Unii Europejskiej".

Europejska federacja piłkarska opublikowała oświadczenie w tej sprawie. "UEFA jest świadoma zarzutów dotyczących Szymona Marciniaka i domaga się pilnych wyjaśnień" - czytamy.

"UEFA i cała społeczność piłkarska brzydzą się 'wartościami', które są promowane przez daną grupę i bardzo poważnie traktują te zarzuty" - napisano.

UEFA ma ponownie odnieść się do sprawy w piątek. Pojawiły się spekulacje, że w związku z udziałem w konferencji organizowanej przez polityka Konfederacji, Marciniak może zostać odsunięty od poprowadzenia finału Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City a Interem Mediolan, który odbędzie się 10 czerwca na Stadionie Olimpijskim Atatürka w Stambule.

Po nagłośnieniu sprawy przez media polski sędzia wydał oświadczenie, w którym poinformował, że "zawsze na pierwszym miejscu stawiam fair play oraz szacunek do drugiego człowieka".

"Będąc od wielu lat międzynarodowym sędzią piłkarskim, zawsze na pierwszym miejscu stawiam fair play oraz szacunek do drugiego człowieka i pragnę przekazywać te najwyższe wartości innym. Zawsze odcinam się od przejawów rasizmu i antysemityzmu i braku tolerancji, co pokazuję na meczach, na których sędziuję. Zawsze mówię stop nienawiści i będę propagować, że najważniejsze jest bycie dobrym człowiekiem" - napisał Marciniak.

Reakcja ministerstwa sportu

Na sprawę zareagował również minister sportu Kamil Bortniczuk, który zapowiedział, że wystąpi w piątek rano do UEFA ze "stanowiskiem popierającym sędziego Marciniaka".

"Jestem w kontakcie z sędzią Szymonem Marciniakiem. Sprawa donosu jest wielką manipulacją. Jutro z samego rana wystąpimy do UEFA ze stanowiskiem popierającym sędziego Marciniaka" - czytamy na Twitterze.

‼️Minister @KamilBortniczuk💬



Jestem w kontakcie z sędzią Szymonem Marciniakiem. Sprawa donosu jest wielką manipulacją. Jutro z samego rana wystąpimy do #UEFA ze stanowiskiem popierającym sędziego Marciniaka. pic.twitter.com/HDsHb6VXkJ — Ministerstwo Sportu i Turystyki (@SPORT_GOV_PL) June 1, 2023

W piątek rano poinformowano, że pismo zostało już wysłane.

‼️Minister @kamilbortniczuk💬



Przekazaliśmy oficjalne stanowisko Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie sędziego Szymona Marciniaka do #UEFA. pic.twitter.com/TbO0vGCLKJ — Ministerstwo Sportu i Turystyki (@SPORT_GOV_PL) June 2, 2023

"Nie pojawiały się żadne agitacje polityczne"

Głos w sprawie zabrał również sam organizator konferencji Sławomir Mentzen.

"Kiedy organizowałem Everest, liczyłem na duże zainteresowanie, ale tego, że informacja o konferencji biznesowej dotrze aż do UEFA się nie spodziewałem. Nie wiem jak ktoś mógłby pomylić dwie organizowane przeze mnie imprezy - biznesową konferencję Everest oraz coroczną trasę Piwa z Mentzenem, podczas której rozmawiamy o ekonomii, podatkach i polityce" - oświadczył lider Nowej Nadziei.

"Od samego początku jasne było dla mnie i pozostałej części zespołu, że Everest nie będzie miał nic wspólnego z polityką i tego się trzymaliśmy. Podczas konferencji nie pojawiały się żadne deklaracje czy agitacje polityczne. Było za to wiele wystąpień ludzi ze świata biznesu, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami" - napisał.

Mentzen stwierdził, że "donos na Szymona Marciniaka, w którym organizacja Nigdy Więcej oskarża go o wspieranie jakiejkolwiek partii politycznej jest absurdalny". "Nigdy nie wyraził żadnego poparcia dla mojej działalności politycznej, a wykluczenie go z sędziowania finału Ligi Mistrzów z tego powodu byłoby głębokim nadużyciem" - napisał.

Kiedy organizowałem Everest, liczyłem na duże zainteresowanie, ale tego, że informacja o konferencji biznesowej dotrze aż do UEFA się nie spodziewałem.



Nie wiem jak ktoś mógłby pomylić dwie organizowane przeze mnie imprezy - biznesową konferencję Everest oraz coroczną trasę… — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) June 1, 2023

Do sprawy odniosła się również w programie "Garffiti" w Polsat News Joanna Mucha. Według posłanki Polski2050, która w latach 2011-2013 była ministrem sportu, Marciniak słusznie ma kłopoty w związku z ta sprawą.

- Bardzo się cieszę z tego, że taka sytuacja ma miejsce - powiedziała. Jak jednak zaznaczyła, nie chodzi o to, że polski sędzia może nie poprowadzić finału Ligi Mistrzów.

- Uważam, że dobrze, że jakaś organizacja międzynarodowa zareagowała i powiedziała wprost, że przyzwoici ludzie nie powinni pokazywać się z pewnymi środowiskami - wyjaśniła.

"Próbuje się zniszczyć człowieka"

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński ocenił z kolei, że "sprawa sędziego Szymona Marciniaka i kłamliwego donosu na niego, to niebywały skandal".

- Próbuje się zniszczyć człowieka za to, że pojawił się w miejscu, gdzie jakaś radykalna organizacja chce, żeby się ludzie nie pojawiali. No niestety pełne kłamliwych stwierdzeń są te donosy, ale takie kłamstwa mają dużą siłę - powiedział Jabłoński w nagraniu opublikowanym na Twitterze.

Dodał, że minister sportu Kamil Bortniczuk "wysyła do UEFA pismo z wyjaśnieniem tej sprawy". - Ale myślę, że powinniśmy, żeby to wzmocnić, zrobić coś jeszcze. Zrobić coś, co w polskiej polityce zdarza się bardzo rzadko. Ale, to akurat nie jest sprawa polityczna. I tutaj myślę, że pomimo tych różnic, które między nami są, które będą dalej, to możemy zrobić to razem - powiedział Jabłoński.

Dołączył krótki list, który w piątek około godziny 12-13 ma zostać wysłany do UEFA. - Zapraszam wszystkich polityków: z Prawa i Sprawiedliwości, z Platformy, z PSL-u, z partii Szymona Hołowni, z Konfederacji, z Lewicy - zwłaszcza z Lewicy - bo niestety to lewicowa organizacja zaczęła tę aferę - podpiszmy się pod tym wszyscy. To jest tekst bardzo neutralny, apolityczny, podkreślający nasz szacunek dla profesjonalizmu sędziego Marciniaka - powiedział wiceszef MSZ.

Jego zdaniem, sędzia Marciniak "tylko za swój profesjonalizm powinien być oceniany". - My - jako polscy politycy - z różnych stron sceny politycznej z różnymi poglądami - w tej jednej sprawie możemy działać razem. Bo to jest działanie, nie tylko w interesie sędziego Marciniaka, ale też w interesie Polski, bo on reprezentuje również nasz kraj - powiedział Jabłoński.

- Serdecznie zapraszam i zachęcam wszystkich do podpisania tego listu. Dzisiaj go w połowie dnia wysyłamy - dodał wiceminister. W kolejnym wpisie polityk przekazał, że podpisy zbierane są do godz. 11.

[Treść listu]



My, niżej podpisani przedstawiciele [wszystkich] partii obecnych w Sejmie RP, reprezentujących szerokie spektrum poglądów politycznych, zwracamy się o to, aby sędzia Szymon Marciniak oceniany był wyłącznie przez pryzmat swojego profesjonalizmu.



Niezależnie od… — 🇵🇱 Paweł Jabłoński (@paweljablonski_) June 2, 2023

PZPN: Marciniak został bezpodstawnie oskarżony

W piątek rano komunikat ws. Szymona Marciniaka opublikował również PZPN.

"Polski Związek Piłki Nożnej niezwłocznie podjął działania mające wyjaśnić okoliczności udziału Szymona Marciniaka w konferencji, na której obecny był również polityk Sławomir Mentzen" - poinformowano.

"Z zebranych przez nas materiałów wynika, że polityczne wiece organizowane przez Sławomira Mentzena miały miejsca w innych terminach i innych miastach. Łączenie obecności Szymona Marciniaka na spotkaniu biznesowym z politycznymi wiecami organizowanymi przez Sławomira Mentzena, z którymi nasz sędzia nie ma nic wspólnego i od których całkowicie się odcina, jest niezrozumiałe" - napisano w oświadczeniu opublikowanym na stronie piłkarskiej federacji.

"W przypadku tego typu oskarżeń, jak te kierowane w kierunku Szymona Marciniaka, zawsze wymagany jest obiektywizm oraz przedstawienie racji każdej ze stron. W tym przypadku tego zabrakło i Marciniak został bezpodstawnie oskarżony, nie dano mu możliwości wyjaśnień oraz obrony" - czytamy.

"Polski Związek Piłki Nożnej i nasi sędziowie są apolityczni. Liczymy, że UEFA w podjęciu swojej decyzji weźmie pod uwagę oczywiste fakty, które przytoczyliśmy powyżej" - dodano.

[KOMUNIKAT]

Polski Związek Piłki Nożnej niezwłocznie podjął działania mające wyjaśnić okoliczności udziału Szymona Marciniaka w konferencji, na której obecny był również polityk Sławomir Mentzen.



Szczegóły znajdziesz u nas na stronie. — PZPN (@pzpn_pl) June 2, 2023

Póki co wciąż nie wiadomo, czy Szymon Marciniak zostanie w jakikolwiek sposób ukarany przez UEFA. Pojawiły się jednak nieoficjalne informacje świadczące o tym, że tak właśnie się stanie.

W piątek dziennikarz sportowy Tomasz Smokowski przekazał w mediach społecznościowych, że "Szymon Marciniak został zawieszony". "Na teraz, na godzinę 8:30, nie poprowadzi finału LM" - napisał. Jak jednak dodał "sprawa jest jeszcze do uratowania".

Szymon Marciniak został zawieszony. Na teraz, na godzinę 8:30, nie poprowadzi finału LM. „Nigdy więcej” - wstydźcie się… Sprawa jeszcze do uratowania. Zajrzyjcie na mojego IG. pic.twitter.com/bk82AbDoFc — Tomasz Smokowski (@TSmokowski) June 2, 2023

