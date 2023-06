Z powodu pandemii koronawirusa drastycznie zmniejszyła się liczba krwiodawców. Sytuacja wraca do normy, jednak są miasta, w których płynu, którego nie da się kupić, wciąż brakuje. Okazją, by pójść do najbliższego punktu w swojej okolicy i zdecydować się na donację, może być przypadający na 14 czerwca Światowy Dzień Krwiodawcy.

- Pandemia zaburzyła regularne oddawanie, na szczęście to się unormowało. Dziennie wydawaliśmy ok. 3 800 jednostek, teraz 4 200-4 500 - powiedziała w Polsat News Małgorzata Lorek, dyrektorka Narodowego Centrum Krwi.

Nie oznacza to jednak, że pacjenci krwi nie potrzebują. Wciąż jest wielu chorych, którym czerwony płyn od dawcy może uratować życie.

Gdzie oddawać krew?

- Najbardziej brakuje krwi 0 i A Rh+. Aż 75 proc. tę grupy ma, ale w związku z tym pacjentów z tymi grupami jest najwięcej - przyznała dyrektorka placówki.

Przyda się też krew od osób 0 Rh-, która - jak mówi dyrektorka - "może być przytoczona w zasadzie każdemu", dlatego jest cenna i pożądana.

Największe zapotrzebowanie na krew jest w miastach, takich jak: Bydgoszcz, Kielce, Łódź, Racibórz, Radom, Wałbrzych i Wrocław.

Największe zapotrzebowanie na krew jest w szpitalach klinicznych, onkologicznych, gdzie są przeszczepy, bo, jak mówiła Lorek - "tam trafiają pacjenci trudni, dla których dobranie krwi, to nie tylko grupa, ale też szereg antygenów".

To jednak nie oznacza, że na oddanie krwi trzeba udać się do większego punktu. Mniejsze placówki mogą przesłać do nich krew i tym samym uzupełnić niedobory tam, gdzie to potrzebne.

Kto może oddać krew?

Mogą to zrobić osoby w wieku 18-65 lat, ważące powyżej 50 kg, u których przez ostatnie 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłuć ciała, nie miały zabiegów operacyjnych i nie były leczone krwią. Jeśli spełnia się te kryteria, można oddawać krew 4-6 razy w roku - w zależności od płci.

Pełną listę wymagań w tym zakresie znajdziecie na stronie Narodowego Centrum Krwi. W przypadku wątpliwości co do tego, czy można krew oddać, należy skontaktować się z lekarzem.

kg/Polsat News