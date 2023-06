Alert pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydany został dla województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz dla południowej części woj. łódzkiego i mazowieckiego.

Tam mogą pojawić się obfite opady deszczu nawet do 25 mm, a wiatr w porywach może osiągnąć do 60 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk oszacowano na 80 proc.

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW



⛈️BURZE Z GRADEM 1°⚠️



Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad.



➡️https://t.co/X0qPEdwOPO #burza pic.twitter.com/qlPpmJ7pi2 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 14, 2023

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 12 do godz. 22. Pierwszy stopień oznacza, że mogą wystąpić warunki sprzyjające niebezpiecznym zjawiskom meteorologicznym, które mogą spowodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Burze w pozostałej części kraju

Mniej gwałtowne burze mogą wystąpić na pozostałym obszarze kraju z wyłączeniem krańców północnych. Największą intensywność burze osiągną po południu i wieczorem.

Dziś przelotny deszcz i burze wystąpią niemal w całym kraju, oprócz krańców północnych. Burze z opadami deszczu ok. 20-25 mm możliwe są w południowej połowie kraju. Może im towarzyszyć grad i porywy wiatru do 60 km/h. Największą intensywność burze osiągną po południu i wieczorem. pic.twitter.com/SmcQfZh0iO — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 14, 2023

Najcieplej na północy - 19-20 stopni Celsjusza, w centrum około 17 st. C., a najchłodniej w południu ok. 13 st. C.

WIDEO: Sesja zdjęciowa Igi Świątek z pucharem po wygranej w turnieju French Open Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap/polsatnews.pl