📅Giovedì #4maggio

🔔🔴 #allertaROSSA in Emilia-Romagna

🔔🟠 #allertaARANCIONE in una Regione e 🔔🟡 #allertaGIALLA in 5 Regioni

🔎 Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta meteo-idro sul tuo territorio 👉 https://t.co/mE6sFKOFBq#protezionecivile pic.twitter.com/vqdpdLQgfU