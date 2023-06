"Jesteśmy zszokowani i pogrążeni w żałobie" – czytamy w oświadczeniu rodziny Williamsa, cytowanym przez magazyn "Variety". "Treat był pełen miłości do swojej rodziny, do swojego życia i do swojego rzemiosła" - dodano.

Wypadek na motocyklu

Jacob Gribble, szef straży pożarnej w Dorset w stanie Vermont, w rozmowie z magazynem "People" przekazał, że wypadek miał miejsce w poniedziałek około godziny 17:00 w pobliżu Dorset.

Dodała, że według wstępnych ustaleń śledczych do wypadku doszło, kiedy kierowca auta skręcał i nie zauważył motocykla prowadzonego przez Williamsa. Aktor z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany do szpitala helikopterem, ale na miejscu lekarze mogli już tylko stwierdzić zgon mężczyzny. Druga osoba poszkodowana w zdarzeniu została przewieziona do szpitala karetką.

Kim był Treat Williams?

Urodził się jako Richard Treat Williams w Rowayton w stanie Connecticut 1 grudnia 1951 roku.



Karierę aktorską rozpoczął od występów na Broadwayu w komedii muzycznej Grease (1973) jako dubler Johna Travolty. Na dużym ekranie pojawił się po raz pierwszy w 1976 roku w filmie "The Ritz".

Trzy lata później za rolę przywódcy hippisów w musicalu Milosa Formana "Hair" otrzymał nominację do Złotego Globu. Kolejne dwie nominacje dostał za role Daniela Ciello w dramacie "Książę wielkiego miasta" oraz Stanleya Kowalskiego w telewizyjnej adaptacji sztuki Tennessee Williamsa ABC "Tramwaj zwany pożądaniem".

Treat Williams miał żonę aktorkę - Pam Van Sant i dwoje dzieci -syna Gila i córkę Elinor.

