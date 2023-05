Nie żyje Tina Turner. Miała 83 lata

Śmierć Tiny Tuner potwierdzono również na jej oficjalnych kontach w mediach społecznościowych.

"Oczarowała miliony fanów na całym świecie"

"Swoją muzyką i bezgraniczną pasją życia oczarowała miliony fanów na całym świecie i zainspirowała przyszłe gwiazdy. Dziś żegnamy drogiego przyjaciela, który pozostawił nam wszystkim swoje największe dzieło: swoją muzykę" (...) Tino, będzie nam Ciebie bardzo brakowało" - napisano w oświadczeniu po śmierci piosenkarki.

Kim była Tina Turner? Kariera

Tina Turner, właś. Anna Mae Bullock urodziła się 26 listopada 1939 w Stanach Zjednoczonych. Była piosenkarką, tancerką, aktorką i pisarką.

Jako nastolatka śpiewała w rhythm & bluesowych klubach St. Louis, gdzie spotkała swojego przyszłego męża Ike'a Turnera, który zaproponował jej występy z jego ówczesnym zespołem Kings of Rythm. Sławę zyskali w latach 60. dzięki piosenkom "Proud Mary" i "River Deep".

W 1978 roku Turner rozwiodła się z Ike'em, który stosował wobec niej przemoc fizyczną i psychiczną.

W latach 80. odniosła jeszcze większy sukces jako artystka solowa. Nazywana Królową Rock 'n' Rolla, Tina Turner zdobyła osiem nagród Grammy, nominowana do niej była 25 razy.

Szacuje się, że jej płyty sprzedały się w ponad 180 mln egzemplarzach.

Turner, często nazywana "Królową Rock'n'Rolla", była jedną z największych artystek wszech czasów, znaną z takich hitów jak "What's Love Got to Do with It" i "(Simply) The Best". Karierę zakończyła w 2009 roku.

Kim była Tina Turner? Życie prywatne

W 2013 roku wzięła ślub z drugim mężem, Niemcem Erwinem Bacem. Para mieszkała w Szwajcarii, Turner przyjęła też szwajcarskie obywatelstwo.

W ostatnich latach Turner miał wiele problemów zdrowotnych. Cierpiała na nowotwór jelita grubego, w 2013 roku przeszła udar. Zmagała się też z niewydolność nerek, a w 2017 roku przeszła przeszczep. Dawcą był jej drugi mąż.

Rok później wokalistka przeżyła rodzinną tragedię, kiedy jej najstarszy syn, Craig, odebrał sobie życie w wieku 59 lat w Los Angeles. Jej młodszy syn, Ronnie, zmarł w grudniu 2022 roku.

pgo/Polsatnews.pl