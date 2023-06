Informację potwierdziła także włoska agencja prasowa ANSA.

Były premier Włoch Silvio Berlusconi trafił w piątek ponownie do szpitala w Mediolanie. Jego lekarze poinformowali, że 86-letni polityk przechodzi zaplanowane badania.

5 kwietnia trafił do szpitala. Początkowo włoskie media - w tym m.in. "Corriere della Sera" - podawały, że chodziło o problemy z oddychaniem i krążeniem. Dzień później Reuters poinformował, że u byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego zdiagnozowano białaczkę i ma podawaną chemię.

W kwietniu i maju założyciel i lider koalicyjnej partii Forza Italia spędził w szpitalu 45 dni.

6 maja pokazał się publicznie pierwszy raz od wizyty w szpitalu. Wtedy też okazało się, że prawdopodobnie choruje na raka. Były premier Włoch przemówił do członków swojej partii. - Jestem tu dla was - po raz pierwszy w koszuli i krawacie od czasu, kiedy trafiłem do szpitala - powiedział polityk.

