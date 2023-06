Rafał Trzaskowski o marszu 4 czerwca: Myślę, że to może być punkt zwrotny kampanii

Bardzo źle by było, gdyby jakakolwiek duża partia opozycyjna, czy koalicja była na progu wyborczym, dlatego że to by znaczyło, że wszystko się może zmienić dosłownie w dniu wyborów - powiedział w programie "Graffiti" prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.

Mówiąc o Marszu 4 czerwca Rafał Trzaskowski ocenił, że nikt się nie spodziewał aż "tak olbrzymiej mobilizacji". - Jestem przekonany, że będzie ona procentować - mówię. - Bardzo się cieszę z tej mobilizacji, dlatego że myślę, że to może być punkt zwrotny kampanii - dodał.

Wiceprzewodniczący PO stwierdził, że ludzie są już zmęczeni dywagacjami na temat jednej listy opozycji podczas startu w wyborach. - Natomiast pokazaliśmy, że możemy być razem. Jeżeli chcemy stworzyć rząd jako opozycja, to musimy się wszyscy porozumieć i mam nadzieję, że przejdziemy teraz do etapu o mówieniu o przyszłości i konkretnych propozycjach - tłumaczył polityk.

- Bardzo źle by było, gdyby jakakolwiek duża partia opozycyjna, czy koalicja była na progu wyborczym, dlatego że to by znaczyło, że wszystko się może zmienić dosłownie w dniu wyborów - mówił Trzaskowski, pytany o sondaż, w którym Trzecia Droga (PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni) balansują na granicy progu wyborczego.

Wiceprzewodniczący PO ocenił, że utworzenie komisji ds. wpływów rosyjskich, która "będzie mogła zadecydować, czy ktoś może pełnić funkcje polityczną, czy nie, zastępując służby i prokuraturę" to "skandaliczny pomysł". - To ludźmi na pewno potrząsnęło, dlatego że to są metody bolszewickie. Nie używam twardych słów, ale nie mam innych skojarzeń - dodał.

- A ta nowela pokazała, że prezydent zachowuje się w sposób niepoważny. Najpierw bronił tej komisji i jej nie zawetował, skierował sprawę do Trybunału, który jest całkowicie sparaliżowany i upolityczniony, więc wiadomo było, że zrobił unik. Po cyzm po kilku dniach nagle zaczyna zmieniać tę ustawę - powiedział Trzaskowski.

