Na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec Andrzej Duda podkreślił, że Warszawa, Berlin i Paryż są "dzisiaj absolutnie złączone wspólnym interesem".

- Nie tylko wszyscy jesteśmy członkami UE i Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale przede wszystkim wszyscy stoimy dzisiaj bardzo mocno przy Ukrainie z jedną absolutną świadomością, a mianowicie, że Rosja nie może wygrać tej wojny - powiedział prezydent Polski.

Duda dodał, że dla bezpieczeństwa całej Europy, przyszłości UE fundamentalne znacznie ma to, żeby rosyjski imperializm został zgaszony, aby Rosja nigdy więcej nie miała potencjału i możliwości zaatakowania innego państwa.

Duda: Mam nadzieję, że Ukraina przeprowadzi skuteczną kontrofensywę

- Dzisiaj Ukraińcy chcą politycznie dołączyć do wspólnoty Zachodu, powinniśmy im to umożliwić i to jest m.in. temat naszego dzisiejszego spotkania - zarówno przyszłe członkostwo Ukrainy w UE, jak również, nie mam co do tego wątpliwości, przyszłe członkostwo Ukrainy także i w Sojuszu Północnoatlantyckim - powiedział prezydent.

Duda zaznaczył przy tym, że jest pytanie, o to w którym momencie to będzie możliwe.

- Mam nadzieję, iż dzięki wsparciu Europy Ukraina przeprowadzi skuteczną kontrofensywę - stwierdził prezydent. Dodał, że zwycięstwem armii ukraińskiej będzie wyparcie rosyjskich sił wojskowych ze wszystkich terenów okupowanych.

- Tak powinna, w moim przekonaniu, zakończyć się ta wojna - podkreślił Duda.

Macron: Nasze niezachwiane wsparcie dla Ukrainy musi być kontynuowane

Prezydent Francji wskazał, że "wojna w Ukrainie już teraz jest porażką strategiczną i geopolityczną Rosji".

- Ukraina broni się ze wzorową odwagą jednocześnie stawiając czoła ogromnym wyzwaniom, jak to smutnie nam przypomniało w ubiegłym tygodniu zniszczenie tamy w Nowej Kachowce - powiedział Emmanuel Macron. - Dlatego nasze niezachwiane wsparcie dla Ukrainy musi być kontynuowane, niezależnie od tego, czy będzie to wsparcie polityczne, wojskowe, gospodarcze lub humanitarne - dodał.

- Sprawimy, że Rosja nie tylko nie będzie zwycięzcą tego smutnego przedsięwzięcia, lecz również nie będzie w stanie go powtórzyć - dodał.

Kanclerz Niemiec stwierdził, że współpraca Francji, Polski i Niemiec w Europie to ważny sygnał dla wspólnoty międzynarodowej.

- Trójkąt Weimarski ma wielkie znaczenie dla naszych krajów - stwierdził Olaf Scholz. Dodał, że w ramach tego formatu liderzy tych krajów ściśle się ze sobą konsultują.

- Rosyjska napaść na Ukrainę pozostaje głównym tematem w polityce zagranicznej w naszych czasach i będzie też jednym z głównych tematów naszego dzisiejszego spotkania - zaznaczył Scholz.

- Nasze stanowisko jest jasne: Niemcy, Francja i Polska stoją ściśle u boku Ukrainy. Wspieramy ten kraj w obronie przeciwko agresji rosyjskiej pod względem politycznym, humanitarnym, finansowym, a także dostarczając broń - podkreślił.

