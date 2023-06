Pierwsze zgłoszenie do TOPR wpłynęło w sobotę w godzinach porannych od dwójki turystów. Jeden z nich ześlizgnął się na śniegu w dół góry. Do akcji ratunkowej wysłano śmigłowiec. Jednak zła pogoda uniemożliwiła lot. Przez gęstą mgłę i duże opady śmigłowiec zmuszony był zawrócić do Zakopanego.

12 ratowników dotarło pieszo w okolice Buli. W noszach po śniegu opuścili turystę, który doznał potłuczeń. Następnie na plecach zanieśli poszkodowanego do Morskiego Oka.

Rysy: Dwie akcje w ciągu jednego dnia

Ratownicy TOPR wrócili do Centrali około godziny 15:40. Kilka minut później otrzymali informacje o kolejnych dwóch wypadkach na terenie Rys. Tym razem pomocy potrzebowały cztery osoby. W góry wyruszyło 30 ratowników.



"Kiedy pierwsi z nich docierali na miejsce okazało się, że stan trzech osób jest na tyle poważny, że konieczny będzie ich transport w noszach" - napisał TOPR na oficjalnym profilu na Facebooku.

Poszkodowani mieli poważne urazy głowy i kręgosłupa. Konieczna była pomoc medyczna. Turyści trafili do szpitali w Zakopanem i Nowym targu. Działania ratowników zakończyły się około 1 nad ranem.

Przygotowanie w górach to podstawa

TOPR wielokrotnie apelował o solidne przygotowanie i rozważne zachowanie na szlaku, szczególnie w złą pogodę.

"Niektórym turystom za nic zdają się apele o rozwagę podczas planowania górskich wycieczek. Większość ofiar nie posiadała odpowiedniego wyposażenia oraz przygotowania. Pogoda w tym dniu była niekorzystna!! Wymagające warunki, jak te na Rysach, utrzymają się w niektórych miejscach jeszcze przez długi okres. Ciągle apelujemy o rozwagę i rozsądny dobór celów" - napisali ratownicy.

