- Byłeś, panie prezydencie, bardziej autentyczny, gdy mówiłeś, że Unia to jest "baju baju dla frajerów" - oświadczył Donald Tusk podczas swojej konferencji prasowej. Była to odpowiedź na pytanie dotyczące wtorkowej zapowiedzi przez Andrzeja Dudę ustawy ws. prezydencji Polski w Radzie UE.

Przypomnijmy, że we wtorek prezydent Andrzej Duda zapowiedział w orędziu, że złoży projekt ustawy określający ramy współpracy między głową państwa, rządem oraz Sejmem i Senatem w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom Rady Unii Europejskiej. - Chciałbym, żeby ta inicjatywa udowodniła, że w sprawach najważniejszych dla Polski cała klasa polityczna może ze sobą zgodnie współpracować - wyjaśniał Andrzej Duda.

Tusk: Wystarczająco dużo już zepsułeś

Donald Tusk, zapytany podczas swojej konferencji o ten pomysł, po dłuższym namyśle odpowiedział, zwracając się bezpośrednio do Andrzeja Dudy. - Wystarczająco dużo napsułeś jeśli chodzi o nasze relacje z Unią - powiedział.

ZOBACZ: Marsz 4 czerwca w Warszawie. Donald Tusk: Rządzą nami ponurzy faceci z kompleksami

- Byłeś, panie prezydencie, bardziej autentyczny, gdy mówiłeś, że Unia to jest "baju baju dla frajerów" - kontynuował Tusk - mówiłeś o wyimaginowanej wspólnocie, z której dla Polski "niewiele wynika".

Tusk wspomina słowa Dudy sprzed lat. "Baju baju dla frajerów"

Lider Platformy Obywatelskiej dodał, że ta "jego antyeuropejskość jest chyba bardziej autentyczna niż jego wygibasy w ostatnich tygodniach. - Serio, trudno to poważnie skomentować - stwierdził.

WIDEO: Tusk skomentował orędzie Dudy. "Wystarczająco dużo napsułeś"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Chodzi o wypowiedź z 2014 roku. Andrzej Duda w rozmowie z mediami powiedział wówczas, że "wspólnota europejska, wspólnotowe wartości" - to jest "baju baju dla frajerów". - To jest dla naiwnych tylko - dodał. Archiwalne fragment, trwający kilka sekund, do dzisiaj krąży w Internecie. Nie wiadomo jednak, jaki jest kontekst wypowiedzi.

ZOBACZ: Robert Biedroń: Prezydent Andrzej Duda w europejskie nie potrafi

- Jeżeli to ma być jednak próba uniemożliwienia przyszłemu rządowi prowadzenia spraw europejskich - dodał Tusk, odpowiadając poważniej na pytanie - to byłby jednak groźny sygnał.

Tu ponownie skierował swoje słowa do Andrzeja Dudy. - Panie prezydencie, zostawcie już te sprawy następcom. Wasi następcy będą bardziej kompetentni od was. Więc jeśli nie możecie niż zrobić konstruktywnego, to przestańcie zasypywać nas swoimi orędziami - podsumował.

WIDEO: Lech Wałęsa przysięga: Nie miałem nic wspólnego z "teczkami Kiszczaka" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nb/dsk/polsatnews.pl