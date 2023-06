W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym uwieczniono nietypowy sposób na oszczędność. Pewien klient przed zważeniem banana, postanowił pozbawić go skórki, aby cena towaru była niższa. To nie pierwszy sposób na szukanie oszczędności, którym dzielą się użytkownicy TikToka.

Na TikToku pojawiło się nagranie, które ucieleśnienia mentalność "pracuj mądrze, a nie ciężko" - napisał portal ladbible.

Na filmie widać mężczyznę, który ostrożnie obiera ze skórki banana, a następnie umieszcza go w plastikowej torebce. Dopiero po tym klient waży towar.

"Jak mój chłopak oszczędza na zakupach bananów" - podpisano nagranie.

Jak zauważono, skórka "nie stanowi obrony na poziomie Fortu Knox", ale przynajmniej zapewnia ochronę owocowi. W drodze do domu banan może się po prostu zgnieść. Dodano, że ryzyko w porównaniu z z oszczędnością jest dyskusyjne.

Obrał banana przez zważeniem. Czy to legalne?

Internauci są podzieleni, co do oceny tej praktyki. Pod nagraniem, które obejrzano już ponad 800 tysięcy razy, niektórzy ludzie namawiali kobietę do zakończenia znajomości z mężczyzną.

Inni napisali, że pomysłodawca zaoszczędzi w ten sposób więcej pieniędzy, niż wszyscy Ci, który się z niego śmieją.

Komentujący nagranie zastanawiali się, czy taka metoda zakupów jest dozwolona.

"Czy to w ogóle legalne? Przecież można też ukraść banana, by zaoszczędzić jeszcze więcej" - napisał użytkownik TikToka.

Niektóre komentarze sugerowały, aby mężczyzna zważył banana bez plastikowej torebki, by zaoszczędzić jeszcze więcej pieniędzy.

Klienci ucinali brokułom łodygi

W czerwcu ubiegłego roku, także w Australii, kupujący wpadli na podobny pomysł. Podczas zakupów odrywali brokułom łodygi, aby waga produktu była niższa. Było to odpowiedzią na wzrost ceny brokułów do wysokości 11,90 dolarów australijskich (około 35 złotych) za kilogram.

"Takie zachowanie jest klasyfikowane jako kradzież. Wszystkie zakupy brokułów będą sprawdzane przy kasach" - ostrzegała sieć supermarketów.

Jako rozwiązanie tego problemu, tiktokerka Jenn Shaw opublikowała film pokazujący wykorzystanie w kuchni resztek brokułów.

Kobieta nagrała, jak z odrzuconych łodyg zrobić potrawę. TikTokerka pokroiła je na małe kawałki, które idealnie nadają się do sałatki.

Użytkownicy pochwalili Shaw za wykorzystywanie jedzenia do ostatniego kawałka. Niektórzy dodali, że następnym razem zrobią to samo.

