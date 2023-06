Włoch Alessandro Biancardi złapał suma o długości 285 centymetrów w rzece Pad. Mężczyzna walczył ze zdobyczą ponad 40 minut. Profesjonalny wędkarz stwierdził, że to największa ryba, jaką napotkał w swojej 23-letniej karierze.

To, co dla Alessandro Biancardiego zaczęło się jako zwykły dzień wędkowania na rzece Pad, szybko stało się dla zapalonego wędkarza spełnieniem marzeń - przekazał portal DailyMail.

Ogromnego suma udało mu się złapać na haczyk już po kilku próbach. Jak podał portal, mężczyzna "wpadł w panikę", gdy zrozumiał, że mierzy się z największą rybą w 23-letniej karierze zupełnie sam.

Wędkarz nie dostrzegał skali złowionego suma, dopóki ten nie zaczął wynurzać się na powierzchnię.

- Kiedy po raz pierwszy go zobaczyłem, zdałem sobie sprawę, że mam na haczyku potwora. Adrenalina zaczęła mocno działać, a strach przed jego utratą niemal doprowadził mnie do paniki - powiedział.

Wędkarz wyciągnął suma po 43-minutowej walce

W walce z rybą Alessandro musiał zmierzyć się z nie tylko z jej siłą, ale także z prądem rzeki. Aby przeciągnąć rybę na płytszą wodę, mężczyzna musiał opuścić łódź.

- Próbowałem wyciągnąć ją na brzeg, dopiero po kilku próbach udało mi się ją zaciągnąć na płyciznę - stwierdził.

Alessandro, który jest członkiem zespołu wędkarskiego MADCAT, po 43-minutowej walce wreszcie pokonał suma.

Alessandro przekazał, że chociaż był ciekawy wagi ryby, to nie chciał jej zbytnio męczyć, więc zdecydował się ją wypuścić.

- Mam nadzieję, że da innemu wędkarzowi taką samą radość, jaką dał mi - powiedział.

Po zakończonym połowie mężczyzna wezwał przyjaciela, aby ten pomógł mu zmierzyć suma. Wynik wyniósł 285 centymetrów.

Okazało się, że ryba jest rekordowym połowem, a Alessandro i jego koledzy wędkarze z trudem wierzyli własnym oczom, gdy fotografowali okaz.

MADCAT stwierdził, że ryba pobije światowy rekord długości we wszystkich kategoriach International Game Fish Association (IGFA).

Niestety, ponieważ Alessandro zdecydował się wypuścić swój imponujący połów, nie będzie się on liczył do rekordów wagi. Ogromna ryba zakwalifikuje się jednak do rekordu długości połowu i wypuszczenia.

