Owad przerwał koncert amerykańskiej piosenkarki Taylor Swift. Do wpadki doszło podczas występu artystki w Chicago. Podczas rozmowy z fanami, tuż przed tym, jak powinna zacząć śpiewać kolejny utwór, do ust piosenkarki wleciał robak. - Pycha. Czy jest szansa, że nikt z was tego nie widział? - żartowała artystka.