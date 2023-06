Pewność, co do wysokości stóp procentowych, kredytobiorcy będą mieli dopiero po rozpoczętym dwudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Szansa na ich obniżenie jest, ale raczej jeszcze nie teraz. - Można zakładać, że RPP podejmie przed końcem roku decyzję o rozpoczęciu obniżek stóp - powiedział Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Materiał "Wydarzeń".

Mieszkanie, na które Paweł Pudełko wziął kredyt, jeszcze się buduje. Ta decyzja skończyła się dla niego wieloma nieprzespanymi nocami. Bo rata z 1800 złotych urosła do ponad 3300 - przekazał reporter Wydarzeń Paweł Gadomski.

W piątek na stronie NBP pojawiła się informacja, że Rada Polityki Pieniężnej - mimo, że nie odbyło się jej kolejne posiedzenie, obniżyła niezmieniane od wielu miesięcy stopy procentowe. Okazało się, że to błąd informatyczny.



Jak przekazał główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak, kredytobiorcy nie powinni jednak tracić nadziei, bo jego zdaniem zbliża się czas, gdy stopy - od których zależy oprocentowanie kredytów - pójdą w dół.

- Można zakładać, ze większość w RPP podejmie przed końcem roku decyzję o rozpoczęciu obniżek stóp procentowych - powiedział.

Stopy procentowe to narzędzie w walce z inflacją - z którego zdaniem części ekonomistów - nie da się tak tak łatwo zrezygnować.

Niebawem może zapaść decyzja o przedłużeniu wakacji kredytowych

- Doświadczenie historyczne pokazuje, że schodzenie z wysokiej inflacji jest długotrwałe, więc wydaje mi się że trudno będzie takich obniżek dokonać - przekazał ekonomista Ignacy Morawski.

Jeszcze przed wakacjami, a najpóźniej w pierwszej ich połowie, może zapaść decyzja o przedłużeniu wakacji kredytowych. Objęły one już ponad milion kredytów. Ale tym razem - jak wynika ze słów premiera - nie wszyscy zadłużeni mogliby na nie pójść.

Mateusz Morawiecki mówił bowiem o zastosowaniu kryterium dochodowego.

Bankowcy uważają, że wydłużone wakacje powinny być tylko dla tych, których rata przekracza połowę zarobków.



- Doświadczenia pokazały, że bardzo wiele osób, które korzystały z wakacji kredytowych to osoby, które miały wysokie dochody i tak naprawdę obiektywnie nie potrzebowały tego rozwiązania - przekazał Tadeusz Białek, Prezes Związku Banków Polskich.

Marcin Płuciennik, doradca kredytowy, stwierdził, że co drugi z jego klientów spokojnie poradziłby sobie bez wakacji kredytowych.

- Natomiast jeśli dostawałem pytanie, czy warto skorzystać to raczej w każdym przypadku powiedziałem, że warto bo było to bez kosztowe i można to było nadpłacić - powiedział.

To pozwalało w perspektywie obniżyć raty. Ale nadpłacał tylko co piąty kredytobiorca.



- Miałam bardzo wiele bieżących wydatków, jak ubezpieczenie auta, wakacje z rodziną, na które jednak trzeba pojechać - przekazał kredytobiorca Paweł Pudełko. Dodał, że trzeba jeszcze znaleźć pieniądze na wykończenie wymarzonego mieszkania.

