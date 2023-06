Kadyrow złożył propozycję Putinowi. Chodzi o walki w obwodzie biełgorodzkim

Ramzan Kadyrow zaproponował wysłanie do obwodu biełgorodzkiego czeczeńskich jednostek. To odpowiedź szefa Czeczenii na doniesienia o kolejnych porażkach rosyjskich wojsk walczących przy granicy z Ukrainą.

Propozycja w sprawie relokacji wojsk padła we wpisie na platformie Telegram.

Zdaniem Kadyrowa siły "terrorystów, którzy najechali na region Biełgorodu" mogą być pokonane tylko przy udziale żołnierzy z doświadczeniem bojowym. Właśnie dlatego miałyby się tam pojawiać jednostki czeczeńskie.

"Aby wyeliminować grupę bandytów na terytorium Rosji bez konsekwencji dla ludności cywilnej i infrastruktury, potrzebna jest specjalna wiedza i szkolenie. Tutaj potrzebujemy nie tylko doświadczenia wojskowego, ale także doświadczenia antyterrorystycznego" - napisał.

Według szefa Czeczenii siły wojskowe w jego kraju przekraczają teraz liczbę 70 tysięcy żołnierzy. To daje możliwość do używania oddziałów w wielu miejscach jednocześnie, gdzie toczą się zacięte walki.

"To trzy armie! Wszystkie jednostki zostały przeszkolone na Rosyjskim Uniwersytecie Sił Specjalnych. Wyposażone są w najnowszą technologię, bezawaryjną broń i gotowe do wykonania każdego rozkazu Naczelnego Wodza (Władimira Putina - red.) w celu ochrony naszego państwa i naszych obywateli. To byłaby dobra decyzja" - podkreślił.

Walki na terytorium Rosji

Od 1 czerwca Rosyjski Korpus Ochotniczy i Legion "Wolność Rosji" prowadzą działania dywersyjne na terytorium Federacji Rosyjskiej. Walki trwają m.in. w pobliżu miasteczka Szebiekino.

W akcji udział biorą także przedstawiciele Polskiego Korpusu Ochotniczego. Polski oddział najemników walczących dla Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził współpracę z antyputinowskimi oddziałami złożonymi z obywateli Rosji.

"Wszyscy zadają nam jedno pytanie, czy braliśmy udział w operacji na terenie obwodu biełgorodzkiego... Odpowiedź jest jednoznaczna, oczywiście ze tak!" - czytamy we wpisie na Telegramie.

"W akcji wzięła pierwsza grupa szturmowa Korpusu. Wszyscy wrócili z zadania cali i zdrowi. Wyznaczone zadanie wykonano pomyślnie. Możemy wskazać że jako pierwsi, razem z jedną z grup bojowych RDK dotarliśmy do miejsca przeznaczenia" - dodano.

mjo/ Polsatnews.pl