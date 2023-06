Amerykanka z Tacomy została zatrzymana, a następnie umieszczona w specjalnym, odizolowanym pomieszczeniu w zakładzie karnym. Kobieta od ponad roku choruje na gruźlicę, ale odmawiała leczenia i nie stosowała się do poleceń sądu, który wielokrotnie nakazywał jej utrzymywanie dystansu społecznego.

U pacjentki o inicjałach "V.N." zdiagnozowano gruźlicę w styczniu 2022. Mieszkanka stanu Waszyngton rozpoczęła kurację antybiotykami, ale nie skończyła pełnego cyklu leczenia.

ZOBACZ: Szef WHO apeluje do władz: Przygotujcie się na następną pandemię

Pierwsze informacje o kobiecie chorej na gruźlicę, która ucieka przed policją pojawiły się w mediach w marcu tego roku. V.N. zignorowała 16 sądowych pism nakazujących jej samoizolację. Ostatecznie wydano za nią cywilny nakaz aresztowania.

Kobieta trafiła do więzienia

W kwietniu służby informowały, że uciekinierkę widziano, gdy wsiadała do autobusu pełnego ludzi. Dojechała nim do lokalnego kasyna w Tacomie, gdzie ślad się po niej urwał.

Ostatecznie kobieta została zatrzymana 1 czerwca. Departament zdrowia hrabstwa Tacoma-Pierce przekazał w komunikacie, że pacjentkę przetransportowano do więzienia. "Zostanie umieszczona w pomieszczeniu specjalnie wyposażonym do izolacji, testowania i leczenia. Mamy nadzieję, że zdecyduje się na ratujące życie leczenie, którego potrzebuje, by leczyć chorobę" - dodano.

Gruźlica - jak leczyć?

Portal "Insider" przypomina, że choć przeszłości gruźlica była chorobą śmiertelną, to teraz można leczyć ją antybiotykami z izoniazydem. Leki należy przyjmować codziennie przez okres od sześciu do 12 miesięcy, w zależności od postaci choroby.

ZOBACZ: Wielka Brytania: Urodziły się dzieci z genami od trzech osób. Metoda ma zapobiegać chorobom

Organizacja American Lung Association podkreśla, że gruźlica jest uważna za "chorobę kontrolowaną" w Stanach Zjednoczonych, a zakażenie się nią wymaga dłuższego przebywania w pobliżu innej chorej osoby. Z kolei Centers for Disease Control and Prevention szacuje, że około 13 milionów ludzi w USA żyje z tzw. gruźlicą nieaktywną, gdzie chory nie uwalnia bakterii, nie odczuwa objawów i nie zaraża innych osób. U ok. 10 proc. chorych może nastąpić zmiana w aktywną formę choroby.

WIDEO: Mount Everest. Zniósł wspinacza ze "strefy śmierci". Ekspert: To wydawało się niewyobrażalne Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ Polsatnews.pl/Insider