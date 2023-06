To akt terroryzmu i nie ma innego sposobu, aby go zakwalifikować. Jeśli jest to akt terroryzmu, jest tylko jeden sposób, aby na niego zareagować. Żaden kraj nie może sobie pozwolić na negocjacje z terrorystami, terrorystów należy zniszczyć - powiedział wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew, odnosząc się do ataków dronów na terenie Rosji.