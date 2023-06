- Ufam, że prokuratura pod kierownictwem prokuratora okręgowego dochowa najwyższej staranności, by sprawca poniósł najsurowszą możliwą odpowiedzialność za to straszne przestępstwo - mówił Zbigniew Ziobro, komentując tragiczny wypadek, do którego doszło w niedzielę na DK nr 9 w miejscowości Boksycka. Minister sprawiedliwości zapowiedział zaostrzenie kar dla sprawców tragicznych wypadków.

- Spotykamy się w związku z wielką tragedią, kolejną niepotrzebną tragedią związaną ze śmiercią pięciu niewinnych, zupełnie przypadkowych osób, a wszystko dlatego że pijany i niestety pod wpływem środków odurzających pirat drogowy, nie zważając na ludzkie życie postanowił organizować sobie rajdy - mówił.

Ziobro zapowiada pomoc dla rannego chłopca

Szef resortu sprawiedliwości podczas konferencji złożył kondolencje bliskim zmarłych. Zbigniew Ziobro wyraził również nadzieję, że chłopiec, który po wypadku znajduje się w ciężkim stanie, wyzdrowieje. - To straszny dramat, kiedy dziecko zostaje sierotą, kiedy traci najbliższych. To dramat, który trudno opisać słowami. Jako minister sprawiedliwości wydałem polecenie, aby Fundusz Sprawiedliwości otoczył opieką tego chłopca, jak i jego najbliższych - zapowiedział.



- Jest to kolejny przypadek w ostatnich miesiącach, kiedy zdarza się na polskich drogach, że pijany, naćpany sprawca odbiera życie niewinnym - zaznaczył.

Zbigniew Ziobro podkreślił, że w związku z tym nie można pogodzić się z informacją, że kierowca, decyzją sądu nie został tymczasowo aresztowany. - Wedle opinii biegłych sprawca mógł mieć problem z uczestnictwem w czynnościach procesowych, ale biegły nie wykluczył, że zachowanie sprawcy, to była gra obliczona na niezastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, krótko mówiąc symulował - mówił.



W związku ze sprawą Ziobro polecił swoim pracownikom przygotowanie zmian w prawie, które "w przyszłości wykluczą symulacje". - Niestety mamy wylew rozmaitych zdarzeń związanych z rzeczywistymi lub symulowanymi przypadkami, w których sprawcy finalnie nie są zdatni do przeprowadzenia czynności procesowych - przekazał.

Plany zaostrzenia kar dla kierowców - 12 do 20 lat

Ziobro powiadomił, że w ramach prowadzonych obecnie prac w sprawie zmian w Kodeksach Karnych zlecił zaostrzenie odpowiedzialności karnej w przypadku sprawców tragicznych wypadków. - Dzisiaj przewidywane zagrożenie karne w przypadku takich sytuacji takiego straszliwego czynu, to jest kara w przedziale od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z projektowanym przepisem, który zleciłem przygotować będzie to do pięciu do 20 lat pozbawienia wolności - zapowiedział.

Szef resortu sprawiedliwości zapowiedział również, że wyda oficjalne pismo do wszystkich prokuratur w kraju, by w przypadkach, gdy "sprawca w sposób rażący łamie zasady w ruchu lądowym, wprowadzając się w stan upojenia alkoholowego czy narkotycznego", prokuratura każdorazowo badała, czy zachodzą przesłanki do zastosowania najsurowszej kwalifikacji prawnej – zabójstwa z zamiarem ewentualnym.

- Wszyscy musimy zrobić wszystko, by takich historii było jak najmniej - zaznaczał minister sprawiedliwości. - Ufam, że prokuratura pod kierownictwem prokuratora okręgowego dochowa najwyższej staranności, by sprawca poniósł najsurowszą możliwą odpowiedzialność za to straszne przestępstwo, którego skutki w postaci śmierci niewinnych ludzi są przerażające i porażające - dodał.



Prokurator Dariusz Dryjas zapowiedział, że postanowienie prokuratury o niezastosowania tymczasowego aresztowania zostanie zaskarżone. - W tej chwili opracowywane jest zażalenie. Sprawa jest w toku - przekazał.

Wypadek w miejscowości Boksycka

Do wypadku na drodze krajowej nr 9 doszło w niedzielę w miejscowości Boksycka. Jak przekazywała policja, w wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosło pięć osób, a dwie kolejne zostały ranne.



W środę pojawiła się informacja, że 38-letni kierowca Piotr M., który usłyszał zarzut spowodowania w stanie nietrzeźwości i pod wpływem narkotyków wypadku drogowego, w którym zginęło pięć osób nie zostanie tymczasowo aresztowanych. Decyzję w sprawie wydał Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

