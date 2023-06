Ponad 70 lat temu Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) ustanowiło Międzynarodowy Dzień Dziecka. Święto obchodzone jest na całym świecie w różne dni w roku, w Polsce 1 czerwca.

Premier: Niech magia dzieciństwa towarzyszy Wam przez całe życie!

Z okazji tego święta premier Mateusz Morawiecki złożył życzenia w mediach społecznościowych: "dla dzieci - nigdy nie rezygnujcie z marzeń! dla dorosłych - wspierajcie dzieci w realizacji ich marzeń! Wszystkiego najpiękniejszego Kochani! Niech magia dzieciństwa towarzyszy Wam przez całe życie!"

Szef rządu zamieścił też swoje zdjęcie z dzieciństwa z gitarą i aktualną fotografię, również z tym instrumentem muzycznym. Opatrzył je podpisami "how it started" (jak się zaczęło) i "how it's going" (jak idzie).

"Jak widać ja przez 40 lat wciąż nie zrezygnowałem, może kiedyś w końcu dam ten koncert…" - napisał szef rządu

Dzień Dziecka w Polsce

Inicjatorem ustanowienia Dnia Dziecka była organizacja The International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata.

Formalnie święto zostało ustanowione w 1954 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). W Polsce święto dzieci obchodzone było po raz pierwszy w 1950 roku, cztery lata przed oficjalną deklaracją ONZ.

W tym dniu w całym kraju organizowane są imprezy dla najmłodszych – festyny, pikniki, koncerty, wystawy i wiele innych atrakcji. Od 1994 r. 1 czerwca w Polsce obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży





