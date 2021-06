Dzień Dziecka. Antyterroryści zatańczyli do piosenki Majki Jeżowskiej

Z okazji Dnia Dziecka policja w całym kraju przygotowała wiele atrakcji dla najmłodszych. Kreatywnością wykazali się antyterroryści, którzy z okazji święta odwiedzili Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie.

Wszystko wyglądało jak prawdziwa akcja. Nad szpitalem krążył policyjny śmigłowiec Bell 407, a antyterroryści schodząc z dachu szpitala na linach witali się z dziećmi przez okna.

"Radość dzieci bezcenna" - poinformowano.

Nie był to jednak koniec atrakcji. Prawdziwą wisienką na torcie okazał się występ artystyczny. Antyterroryści wykonali bowiem układ choreograficzny do przeboju Majki Jeżowskiej "Wszystkie dzieci nasze są".

"Okazuje się, że nasi policjanci są też świetnymi tancerzami" - poinformowano twitterowym koncie polskiej policji.

"Spełnienia marzeń dla wszystkich dzieci (tych małych i dużych)" - dodano.

Jedno z młodszych świąt

Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto najmłodszych na całym świecie. W Polsce obchodzone jest 1 czerwca, jednak nie we wszystkich krajach świętuje się tego samego dnia.

Inicjatorem święta była organizacja The International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata.

Formalnie święto zostało ustanowione w 1954 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Co ciekawe, w Polsce święto dzieci obchodzone było po raz pierwszy w 1950 roku, cztery lata przed oficjalną deklaracją ONZ.

