Zjełczałe masło, spleśniały ser i... wymiociny. Trzy zapachy w największym stopniu przyciągają komary - wynika z najnowszej analizy Instytutu Badań nad Malarią na Uniwersytecie Johna Hopkinsa. By to sprawdzić, naukowcy zbudowali specjalną klatkę na komary, do której wtłaczali kolejne zapachy.