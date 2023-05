200-letni zamek w Szkocji wystawiony jest na sprzedaż za jedyne 30 tys. funtów, czyli niecałe 160 tys. złotych. To mniej niż mieszkanie nie tylko w dużych stolicach, ale także w mniejszych miastach. Jest jednak haczyk.

Zamek na Szetlandach pojawił się na rynku za jedynie 30 tys. funtów. Każdy potencjalny nabywca będzie musiał dysponować także 12 milionami tej samej waluty.

200-letnia posiadłość na sprzedaż za 160 tys. złotych

Chodzi o 200-letnią posiadłość na wyspie w północno-wschodniej Szkocji. Jak czytamy w ogłoszeniu, jest to "ekscytująca okazja dla filantropijnej osoby lub organizacji", która pozwoli zabezpieczyć przyszłość Brough Lodge - zabytkowej nieruchomości klasy „A”, położonej na około 16 hektarach w "idyllicznym nadmorskim miejscu".



Właściciele posiadłości szukają kogoś "z wizją", kto przekształciłby obiekt w światowej klasy ośrodek wypoczynkowy. Hotel miałby mieć 24 pokoi i restaurację.



Zamek został zaprojektowany przez Arthura Nicholsona, zainspirowanego architekturą Francji, Szwajcarii i Włoch.



Unikalna budowa na wyspie zamieszkałej przez niecałe 3 tys. osób, stoi pusta od lat 80-tych XX wieku. Wtedy to wyprowadziła się z niej ostatnia właścicielka, Lady Nicholson.

Brough Lodge Trust

Szkocja. Niezwykła wyspa Fetlar

Plany są takie, by mimo otwarcia posiadłości dla turystów, zachować historyczny charakter budynku. Dla inwestorów będzie to o tyle interesująca okazja, że otoczenie posiadłości jest równie nadzwyczajne co sam obiekt. Wyspa jest szczególnie ciekawa chociażby dla ornitologów, ponieważ stanowi dom dla wielu różnych gatunków ptaków, w tym jednego z najrzadszych lęgowych w Wielkiej Brytanii. Miejsce ma duże znaczenie archeologiczne i geologiczne, a kilka jezior zapewnia świetną możliwość łowienia pstrągów.

Brough Lodge Trust

"Oprócz podziwiania rozległych widoków na Morze Północne, goście Brough Lodge mieliby możliwość uprawiania jogi i zajęć tekstylnych oraz poznania szetlandzkich tradycji robótek ręcznych i tkactwa" - czytamy w ogłoszeniu.

Poza tym wyspa raczej świeci pustkami. Fetlar ma niewielką populację. Na miejscu jest sklep, poczta otwarta przez kilka godzin w ciągu dnia i kawiarnia, która działa głównie w sezonie letnim.



Obecny właściciel podkreśla, że dochód ze sprzedaży zamku zostanie przeznaczony na naukę robótek ręcznych dla dzieci. Ma to "utrzymać przy życiu kluczowy element dziedzictwa artystycznego wyspy".

