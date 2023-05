Powołanie komisji do zbadania rosyjskiej ingerencji w bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022 budzi poważne obawy co do zgodności z prawem unijnym - oświadczył w czwartek podczas debaty w Parlamencie Europejskim komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders. - Konstytucja polska nie jest łamana, nie jest łamane polskie prawo - zapewniła eurodeputowana PiS Beata Szydło.