Wulkan Big Ben położony na należącej do Australii wyspie Heard za południowym kołem podbiegunowym wyrzucił w czwartek na powierzchnię magmę. Pomarańczowa lawa wyraźnie odcinająca się na tle pokrytych lodem ścian wulkanu została sfotografowana przez satelitę Sentinel-2 Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Badacze z Global Volcanism Program amerykańskiego Smithsonian Institution podkreślają, że ostatni wyrzut lawy jest częścią trwającego od 2012 roku "epizodu erupcyjnego".

- Ten wulkan wybucha od początku XX w. Kolejne erupcje magmy są w tym przypadku całkowicie naturalne - oceniła dr Teresa Ubide, wulkanolog z Uniwersytetu Queensland.

Niezwykła erupcja za kołem podbiegunowym. Następstwo wybuchu sprzed 11 lat

Big Ben to stratowulkan o średnicy stożka wynoszącej ok. 25 km. Dr Ubide dodaje, że znajduje się na środku płyty tektonicznej, a nie na jej obrzeżach - jak ma to miejsce w przypadku większości wulkanów. Tego typu obiekty nie emitują zazwyczaj zbyt wielu gazów lub popiołu.

- Zdaje się, że ostatni strumień lawy to następstwo tego, co dzieje się tam od 2012 roku - dodała wulkanog.

Badacze wskazują, że materiał wyrzucany przez wulkan pochodzi najprawdopodobniej z górnego płaszcza Ziemi, znajdującego się ok. 45 km pod powierzchnią. Dr Jodi Fox z Uniwersytetu Tasmańskiego oceniła, że Big Ben jest dość niezwykły, ponieważ - w przeciwieństwie do podobnych wulkanów - nie zapada się powoli pod własnym ciężarem.

- Na skutek powolnych przepływów magmy, nie dochodzi do potężnych eksplozji - zaznaczyła dr Fox.

Wulkany na Antarktydzie. Blisko 90 proc. jest ukrytych pod lodem

Wulkan Big Ben i wyspa Heard znajdują się na płycie antarktycznej. Na samej Antarktydzie znajduje się ponad 100 wulkanów, w tym około 90 ukrytych pod lodem.

Stożek Big Bena - znany jako Mawson Peak - ma wysokości 2745 m. To o 517 więcej niż największy szczyt Australii kontynentalnej czyli Góra Kościuszki w Nowej Południowej Walii.