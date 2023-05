W piątek o godzinie 18:35 policja w Warszawie otrzymała zgłoszenie dotyczącej potrącenia 74-latki. Wypadek spowodowała 15-latka, która jechała hulajnogą. Kobieta trafiła do szpitala, a nastolatka została oddana rodzicom. Sprawa trafi do Sądu Rodzinnego.

Do zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 18:35 w Warszawie przy Rondzie Dmowskiego. Obok przystanku Centrum 15 doszło wówczas do nieszczęśliwego wypadku. Piesza, 74-letnia kobieta została potrącona przez hulajnogę. Po przyjeździe na miejsce policja ustaliła, że hulajnogą kierowała 15-letnia dziewczyna. Nastolatka została przebadana przez funkcjonariuszy - była trzeźwa.

74-latka trafiła do szpitala

Na miejsce przyjechał także zespół ratownictwa medycznego. Starsza kobieta trafiła do szpitala. Doznała wielu potłuczeń i miała podejrzenie złamania. Policja nie wypowiada się na temat dalszego stanu zdrowia poszkodowanej.

15-latka po przesłuchaniu przez policję została przekazana w ręce swoich rodziców. Trwa postępowanie, które prowadzi KRP I - Śródmieście. Po zakończeniu toku sprawa najpewniej trafi do Sądu Rodzinnego. Konsekwencje wobec nastolatki będą zależne od tego w jakim stanie okaże się być potrącona kobieta.



Jak dowiedział się Polsat News służba zapewnia, że był to tylko nieszczęśliwy wypadek, spowodowany chwilą nieuwagi. Nie ma mowy o umyślnym działaniu.

