Do zdarzenia doszło we wtorek w centrum Warszawy. Pochodzący z Sokołowa Podlaskiego sierż. Tomasz Grądzki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, wracając do jednostki, zauważył stojący na środku drogi samochód.

Jak sam relacjonuje, początkowo myślał, że jest to błaha sprawa, lecz przekonał się, że sytuacja była bardzo poważna.

Policjant uratował życie dziecku

Jak się okazało w aucie było 11-dniowe niemowlę, które miało problemy z oddychaniem. U dziecka, które nie dawało oznak życia, doszło do niedrożności dróg oddechowych.

ZOBACZ: Malbork. Dziewięciolatek stał na parapecie. Chłopca uratował policjant

Funkcjonariusz udzielił dziecku pierwszej pomocy i przywrócił niemowlęciu czynności życiowe. Dzięki jego pomocy dziecko złapało oddech. - Dźwięk, który wtedy usłyszałem zapamiętam na całe swoje życie - powiedział sierżant Grądzki.

Rodzice dziecka mogą mówić o sporym szczęściu. Policjant, który uratował życie noworodkowi doskonale wiedział co ma robić, ponieważ posiada tytuł ratownika z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

To jednak nie wszystko. Sierżant Tomasz Grądzki pomaga nie tyko jako policjant, jest także strażakiem OSP KSRG Jabłonna Lacka oraz OSP KSRG Stara Miłosna.

WIDEO: Czereśnie już w sprzedaży. Cena odstrasza klientów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/wka/ Polsatnews.pl