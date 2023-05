Inflacja w Stanach Zjednoczonych wyniosła w kwietniu co prawda "jedynie" 4,9 proc. rok do roku (w Polsce w tym samym okresie było to 14,7 proc.), ale trend do oszczędzania u Amerykanów wciąż jest zauważalny i ma wpływ na ich konsumenckie wybory. Część z nich w tym sezonie zrezygnuje z zagranicznych wyjazdów, ale wciąż jest duża grupa turystów, którzy chcą wybrać się na Stary Kontynent.

I to m.in. dla nich powstał najnowszy ranking popularnej za oceanem gazety "USA Today", która na podstawie opinii "zespołu ekspertów dr. podróży" sprawdziła "najlepsze międzynarodowe miejsca docelowe z ograniczonym budżetem", do których warto udać się w 2023 roku.

Najtańsze kraje świata, w których spędzenie urlopu nie zrujnuje portfela

Kraje te zostały docenione przez czytelników nie tylko ze względu na walory turystyczne - brano w nim pod uwagę przede wszystkim ich przystępność cenową, którą ustalono w granicach dziennych wydatków w przedziale od 15 do 100 dolarów (ok. 60 - 420 zł).

"Nadal będziesz musiał wymyślić, jak się tam dostać z ograniczonym budżetem, ale możesz spać spokojnie, wiedząc, że Twój portfel odetchnie po przyjeździe" - czytamy na stronie 10best.com, gdzie można znaleźć ranking.

10. Turcja

Gian Cornachini Błękitny Meczet w Stambule (Turcja)

Turcja jest krajem transkontynentalnym, położonym częściowo w Azji Zachodniej, a częściowo w Europie Południowo-Wschodniej. Stambuł to dynamiczne i niedrogie miejsce do odwiedzenia, z mnóstwem atrakcji i aktywności, z których można skorzystać posiadając ograniczony budżet - czytamy w rankingu "USA Today".

Wśród nich dziennik wymienia wizytę w łaźni tureckiej, zwiedzanie muzeum w pałacu Topkapi i udanie się do zabytkowej Wieży Galata.

9. Filipiny

Nikki Navio Ten typ krajobrazu jest charakterystyczny dla Filipin

Filipiny to niedrogie miejsce na wakacje, z wieloma ciekawymi i nie uderzającymi po kieszeni atrakcjami, rozsianymi po ruchliwych miastach i zapierających dech w piersiach dzikich plażach.

Wielu turystów przybywa do Manili, gdzie można znaleźć historyczne zabudowania oraz różnorodność kolorowych sklepów, teatry, parki i muzea.

8. Peru

Cristian Molina Machu Picchu w Peru

Ludzie z całego świata przyjeżdżają tu, aby doświadczyć cudów Peru - w tym wspaniałych zabytków Machu Picchu, Cuso, Szlaku Inków i Świętej Doliny.

Co więcej, jest to niedrogie miejsce do odwiedzenia, zwłaszcza planując podróż z dużym wyprzedzeniem, aby cieszyć się wszystkimi darmowymi widokami, które ten kraj ma do zaoferowania.

7. Tajlandia

mikigroup Plaża w Tajlandii

Tajlandia to popularne miejsce wśród podróżnych z ograniczonym budżetem, którzy chcą odwiedzić Azję Południowo-Wschodnią. Bangkok, Chiang Mai i Phuket to dobrze znane turystom miejsca, ale wciąż można znaleźć również nieco bardziej ukryte atrakcje.

Współpracownik serwisu 10best.com Dave Stamboulis wymienia m.in. Narodowy Park Morski Tarutao: "To miejsce, w którym znajdziesz Tajlandię sprzed 30 lat, z pustymi plażami z białym piaskiem, scenerią dżungli, raczej nikczemną historią i, co najważniejsze, brakiem ludzkiej ingerencji, ponieważ pozostaje prawdziwie chronionym parkiem narodowym".

6. Bali

Sean Hamlin Tradycyjne elementy architektoniczne na wyspie Bali w Indonezji

Bali, najbardziej wysunięta na zachód z Małych Wysp Sundajskich, jest wspaniałą prowincją Indonezji. Znane jako miejsce odzyskiwania "spokoju ducha" przez turystów, gdzie można się nim cieszyć nawet przy niskim budżecie.

Od bezpłatnych zajęć, takich jak wędrówki i oglądanie wodospadów, po niedrogie, takie jak wizyty w spa, zrelaksujesz się w pierwotnym tropikalnym raju za mniej niż myślisz.

5. Chorwacja

Flickr.com/Yoko Miasto Split w Chorwacji

Gdy decydujemy się na wakacje w Chorwacji, za jednego dolara można tu dostać naprawdę dużo - podaje strona 10best.com. "Piękny kraj o kształcie półksiężyca, który leży nad Morzem Adriatyckim" - czytamy w opisie.

Zdaniem autorów rankingu hotele, jedzenie i wino są tutaj znacznie tańsze niż w Stanach Zjednoczonych. A wylegiwanie się na wspaniałych publicznych plażach nie kosztuje ani jednego euro.

4. Kostaryka

Flickr.com/Everjean Jedna z atrakcji turystycznych na Kostaryce to podróż przez kraj tzw. Czekoladowym Szlakiem

Dzięki bujnym lasom deszczowym i malowniczym plażom Kostaryka jest wartym poznania krajem w Ameryce Środkowej. Jej dzika przyroda jest bogata w dżungle znajdujące się pod ochroną, które stanowią około jednej czwartej kraju.

To idylliczne miejsce na wakacje, w którym możesz cieszyć się wulkanami, plażami, dżunglami i dziką przyrodą bez stresu o pieniądze.

3. Meksyk

Pedro Szekely Plaża w Cancun, Meksyk

Meksyk to duży kraj z wieloma niedrogimi miejscami do zobaczenia, oferujący niezapomniane wrażenia. Jest również łatwo dostępny z większości części Stanów Zjednoczonych.

Miejsca, które według twórców rankingu trzeba zobaczyć, to: Park Narodowy Bahia de Loreto, miasta Meksyk i Oaxaca. "Możesz tutaj spróbować jednych z najlepszych potraw na świecie – od ulicznego jedzenia po wyszukaną kuchnię – za znacznie mniej niż w restauracjach na terenie USA" - przekonuje podróżnicza ekspertka Olivia Christine Perez.

2. Sycylia

Massimo Frasson Cefalù w prowincji Palermo na Sycylii (Włochy)

Największa wyspa Morza Śródziemnego, Sycylia, leży na zachód od czubka włoskiego buta. Jest to bardziej przystępne miejsce do odwiedzenia niż inne znane włoskie miasta, takie jak Wenecja czy Rzym, a jedzenie i wino mogą być znacznie tańsze niż w głównych miastach Stanów Zjednoczonych czy europejskich stolicach.

Niektóre rzeczy, z których można korzystać przy ograniczonym budżecie, to m.in. wystawy sztuki, cuda architektury i wyśmienita kuchnia.

1. Polska

Arian Zegers Plac Zamkowy z kolumną Zygmunta w Warszawie

Zdaniem twórców rankingu Polska to przystępne cenowo miejsce oferujące ogromną liczbę rzeczy do zobaczenia i zrobienia. Odwiedzający mogą rozkoszować się naturalnym pięknem kraju lub odwiedzić niektóre z jego niezwykłych muzeów.

Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, ważne miejsce historyczne, to podniosłe i ważne przeżycie, które znajduje się na szczycie listy miejsc do zobaczenia wielu przybyłych do Polski turystów. Dodatkowo Krzywy Las to cud natury, a Kopalnia Soli "Wieliczka" to intrygująca i unikalna atrakcja - argumentują amerykańscy redaktorzy.

