W piątek nieco się ochłodzi, a termometry wskażą od 14°C nad morzem do 22°C na południowym wschodzie. W całym kraju będzie raczej pogodnie, ale gdzieniegdzie można się spodziewać opadów deszczu i lokalnych burz, którym może towarzyszyć grad.

W piątek największe zachmurzenie będzie od krańców wschodnich Małopolski przez Podkarpacie po Lubelszczyznę i przelotnych opadów deszczu i burz można spodziewać się nad południowo-wschodnią Polską.

Ostrzeżenia I stopnia przed burzami z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia o możliwych burzach z gradem na terenie pięciu powiatów woj. świętokrzyskiego oraz całych województw podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego.

⚠️UWAGA⚠️

‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW #BURZE Z GRADEM 1°



➡️Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie grad.



Szczegółowe informacje: https://t.co/tBq6AJFvlF pic.twitter.com/xmKioYfkM5 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 26, 2023

W piątek najchłodniej będzie jednak nad morzem - od 13°C do 16°C. Na zachodzie kraju termometry pokażą do 17-20°C. W piątek najcieplej będzie na wchodzie kraju - do 22°C.

W dzień pogodnie, tylko na południowym wschodzie okresami pochmurno z przelotnym deszczem i burzami

Podczas burz do 20mm deszczu oraz grad. Temp max od 14° nad morzem do 20° w centrum i 22°C na wschodzie

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty#IMGW #burze pic.twitter.com/MjVrIROB4O — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 26, 2023

Prognoza pogody na sobotę 27 maja

Sobota i niedziela zapowiadają się pogodnie, ale nieco chłodniej niż w ciągu mijającego tygodnia. Temperatura maksymalna mierzona w cieniu tylko lokalnie. przekroczy 20°C.

W sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą 15°C na Suwalszczyźnie, nad morzem i w dolinach karpackich, do 21°C na Ziemi Lubuskiej.

