Małżeństwo ze stolicy zaginęło w nocy z piątku na sobotę, kiedy to opuścili swoje mieszkanie i udali się w nieznanym kierunku. W domu pozostali dwaj nastoletni synowie.

To oni odnaleźli pozostawioną kartkę, w której para życzyła im powodzenia w dalszym życiu. Nastolatkowie zawiadomili krewnych, a ci skontaktowali się z policją.

Poszukiwane małżeństwo pojechało w Tatry

W czwartek zakopiańska policja opublikowała zdjęcia pojawiły się zdjęcia na których widoczni są Aneta i Adam Jagłowie. Nie ma jednak dokładnych informacji dotyczących miejsca wykonania fotografii.

"Małżeństwo z Warszawy, które zaginęło, widziane było 23 maja 2023 r w jednym ze schronisk tatrzańskich" - czytamy w opisie.

Komunikat KPP Zakopane

Jagłowie są na Słowacji? Nieoficjalne informacje

Kolejne doniesienia związane są z pensjonatem "Vasko" w słowackim Zdziarze. Właściciel tego miejsca miał rozmawiać z zaginionymi przez telefon i pozwolić im spędzić u siebie noc.

- Do pensjonatu podeszli we wtorek około godz. 18 na piechotę. W ten dzień nie było mnie na miejscu, ale w obiekcie spała zaprzyjaźniona grupa turystów z Niemiec. To właśnie ich Polacy zapytali, czy mam wolne pokoje - mówił Onetowi szef noclegowego obiektu.

Jak dodał, rozmawiał z parą telefonicznie i zaproponował jej nocleg, na który się zgodzili. - Twierdzili, że są bardzo zmęczeni, bo całą drogę z Zakopanego przeszli pieszo - stwierdził.

Mężczyzna nie wie, dokąd poszło zaginione małżeństwo. - Gdy jednak przeczytałem w polskich mediach o poszukiwaniach ludzi, którzy wyglądali identycznie jak ci moi goście, połączyłem wszystko w całość i dałem znać o sprawie zarówno polskiej, jak i słowackiej policji — podkreślił Słowak.

