55-letnia artystka pod koniec zeszłego roku przyznała, że cierpi na zespół sztywności uogólnionej, nazywanym też zespołem sztywnego człowieka.



To rzadkie, neurologiczne schorzenie, które objawia się bólami i sztywnością w okolicach kręgosłupa, skurczami mięśni i trudnościami w poruszaniu się.

Celine Dion odwołuje koncerty

Niestety, choroba zmusiła artystkę do odwołania zaplanowanej na obecny i przyszły rok trasy koncertowej "The Courage World Tour". Celine Dion miała zagrać 42 koncerty w 17 europejskich krajach, w tym w Polsce. 8 marca 2024 roku gwiazda miała wystąpić w Łodzi, a 10 marca w Krakowie.

Trasa miała rozpocząć się 26 sierpnia koncertem w Amsterdamie, a zakończyć 22 kwietnia przyszłego roku w Londynie. Fanom przyjdzie jednak dłużej poczekać na podziwianie swojej idolki.



W piątek na stronie internetowej piosenkarki i w jej mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie, w którym gwiazda informuje o odwołaniu europejskiego tournée.

Choroba Celine Dione. "Nie poddaję się"

"Przykro mi, że znowu was rozczarowałam. Pracuję ciężko nad odzyskaniem sił, ale trasa koncertowa potrafi być bardzo wymagająca, nawet wtedy, gdy ma się ich 100 procent" – zwróciła się do fanów.



"To nie fair wobec was, że ciągle przekładam występy, ale chociaż łamie mi to serce, najlepiej będzie, jeśli odwołamy wszystkie, dopóki nie będę naprawdę gotowa, by wrócić na scenę. Chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, że się nie poddaję... i nie mogę się doczekać, kiedy znów was zobaczę!" - napisała Celine Dion.

Osoby, które zakupiły bilety, mogą ubiegać się o ich zwrot w punktach sprzedaży.

