W weekend w miejscowości Falmouth w Kornwalii odbyły się lokalne mistrzostwa w zaklinaniu robaków. Była to już trzecia edycja tej imprezy.

Uczestnicy zawodów mieli za zadanie w ciągu pół godziny wywabić na powierzchnię jak najwięcej dżdżownic ukrytych w ziemi. Każda drużyna miała do swojej dyspozycji dwumetrowy fragment trawnika.

Restrykcyjne zasady. Uczestnicy muszą też pamiętać, że robaki mają uczucia

Sprawa nie jest taka prosta, jak się wydaje. Zasady zabraniają korzystać z narzędzi mechanicznych, ani kopać w ziemi. Wszystkie inne sposoby są dozwolone. Organizatorzy imprezy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na fakt, ze robaki też mają uczucia i nie należy ich ranić.

Uczestnicy zawodów mieli różne techniki. Niektórzy tańczyli na trawie aby wywołać wstrząsy gleby, inni skraplali ją wodą, aby imitować deszcz, ponieważ wibracje wytwarzane przez krople uderzające o ziemię sprawiają, że dżdżownice wychodzą wtedy na powierzchnię.

Jeszcze inni prosili robaki o wyjście na powierzchnię, pisali do nich listy miłosne oraz grali na instrumentach przyłożonych do podłoża. Chociaż zawód zaklinacza robaków jest obecnie na wymarciu, to umiejętność ta jest przekazywana z pokolenia na pokolenie - informuje portal "Cornwall Live".

Lokalne media informują, że podczas tegorocznych zawodów zawodnikom udało się wywabić z ziemi 260 robaków. To o wiele więcej niż w ubiegłym roku, kiedy podczas fali upałów na powierzchnię wyszła tylko jedna dżdżownica.

Zawody wygrała drużyna, która w pół godziny wywabiła z ziemi 20 robaków. Daleko im jednak do rekordu świata, który został ustanowiony w przez 10-letnią Sophie Smith. Dziewczynka podczas mistrzostw świata w zaklinaniu robaków w 2009 roku wydobyła z ziemi aż 567 dżdżownic.

