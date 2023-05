Takiego finału pościgu 43-letni kierowca motoroweru z pewnością się nie spodziewał. Jednośladem wjechał na leśną ścieżkę, żeby zgubić goniący go radiowóz. Policjanci nie dali jednak za wygraną i jeden z funkcjonariuszy pieszo dogonił mężczyznę. Po zatrzymaniu okazało się, dlaczego motorowerzysta nie chciał zatrzymać się do kontroli.

Do nietypowego zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 20, kiedy policjanci z Tarnowskich Gór (woj. śląskie) patrolowali ulice Zbrosławic. W pewnym momencie funkcjonariusze zauważyli motorower, którego kierujący wyglądał, jak gdyby prowadził go pod wpływem alkoholu.

Policjant dogonił motorower

Mundurowi postanowili skontrolować mężczyznę i włączając sygnały świetlne i dźwiękowe, dali mu znak, by się zatrzymał. Kierowca jednak mocno przyspieszył i zaczął uciekać ulicami miasta. W pewnym momencie próbując zgubić pościg, skręcił na leśną ścieżkę, która radiowóz nie miał szans przejechać.

Policjanci nie dali jednak za wygraną i jeden z funkcjonariuszy ruszył pieszo w pogoni za motorowerzystą. Sierżantowi Arturowi Musikowi wystarczyła chwila, by dogonić kierowcę jednośladu.

Od mężczyzny czuć było alkohol, a badanie alkomatem wykazało, że ma dwa promile w wydychanym powietrzu.

43-latek odpowie przed sądem

Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie 43-letni mieszkaniec Zbrosławic odpowie przed sądem.

Policja przypomina, że za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli, sprawcy grozi do kara pięciu lat więzienia, a w przypadku kierowania pojazdu w stanie nietrzeźwości kodeks przewiduje karę do dwóch lat więzienia.

