Deszcze, a nawet burze z gradem mogą wystąpić we wschodniej części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla czterech województw, w których mieszkańcy mogą najmocniej odczuć ochłodzenie. Weekend jednak zapowiada się obiecująco.

W czwartek w kraju będzie pochmurno, szczególnie na wschodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Tam mogą wystąpić burze z gradem i porywy wiatru do 65 km/h.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad" - podało IMGW.

Temperatura maksymalna od około 16 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, około 20 st. C na zachodzie i w centrum, do 25 st. C na Podlasiu.

Coraz cieplej. Pogoda na weekend

W piątek prognozowane są zachmurzenie małe i umiarkowane, szczególnie na wschodzie kraju. Ponadto na południu i zachodzie mogą wystąpić burze. Zdecydowanie cieplej będzie jednak w weekend.

"Spodziewamy się słonecznej, bezdeszczowej i umiarkowanie ciepłej pogody. Noce i poranki będą zimne, z temperaturą spadającą poniżej 5 stopni. Popołudniami będzie przyjemnie, 15-20 stopni" - przekazała TwojaPogoda.pl.

