W ujęciu wody w Dębskiej Kuźni (powiat opolski) wykryto bakterie E.coli - informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu. Woda w sześciu miejscowościach jest niezdatna do picia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców całego powiatu. Podstawione zostały beczkowozy.

Sytuacja dotyczy sześciu miejscowości w powiecie opolskim - Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Lędziny, Suchy Bór, Flamirowice i Dębie. Bakterii Escherichia coli wykryto w próbkach pobranych z ujęcia w Dębskiej Kuźni.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty SMS do osób, które przebywają na terenie powiatu opolskiego.

‼Uwaga Alert RCB ‼



"Uwaga! Na terenie m. Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Lędziny, Suchy Bór, Falmirowice i Dębie woda nieprzydatna do spożycia. Śledź komunikaty UG Chrząstowice" – sms o tej treści otrzymały osoby przebywające na terenie powiatu opolskiego. pic.twitter.com/96Ma19EUJX — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) May 24, 2023

Skażona woda w powiecie opolskim. Podstawiono beczkowozy

Urząd Gminy Chrząstowice poinformował, że mieszkańcy nie powinni pić wody z kranu, myć owoców, warzyw i naczyń, prać, ani używać bieżącej wody do higieny osobistej.

"Woda z kranu może być używana do celów sanitarnych, to jest do spłukiwania toalet, mycia podłóg" - czytamy w komunikacie.

- Obecnie woda z sieci wodociągowej jest odkażana, w planie jest oczyszczanie całego wodociągu - przekazał w rozmowie z "Radiem Opole" wójt Florian Ciecior.

Dla potrzeb mieszkańców podstawione zostały beczkowozy.

