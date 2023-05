O niebywałej sytuacji, która miała miejsce w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Moguncji jesienią 2020 roku poinformował w ostatni piątek przewodniczący zarządu szpitala Norbert Pfeiffer.

Operacja przeprowadzana w znieczuleniu miejscowym poszła nie tak, jak zakładano, w jej trakcie pacjent zaczął zachowywać się niespokojnie. Chirurg - początkowo wykonywał zabieg w pojedynkę - musiał prosić o pomoc w opanowaniu sytuacji. Nie zwrócił się o nią jednak do wykwalifikowanego specjalisty, poprosił o pomoc nieprzeszkoloną sprzątaczkę medyczną.



Kobieta stanęła przy stole operacyjnym i przytrzymywała nogę pacjenta, podawała lekarzowi waciki.

"Operacja rutynowa". Lekarza zwolniono

Pfeiffer, podając informacje po przeprowadzonych dokładnych analizach zdarzenia, podkreślał, że "operacja była rutynową procedurą". - Pacjentowi nic się nie stało - zapewniał. Przyznał jednocześnie, że dochodzenie wykazało, iż nie było żadnego problemu, by zwrócić się o fachową pomoc. Był środek dnia - operację przeprowadzano ok. godz. 15:30. Nie ustalono jednak, dlaczego chirurg zwrócił się z prośbą o asystowanie akurat do sprzątaczki.

- To nie powinno się było wydarzyć - przyznał szef szpitala z Moguncji. Dlatego lekarz został zwolniony z pracy.

Niemieckie media informują, że sprawą zajmowało się również Ministerstwie Nauki i Zdrowia Nadrenii-Palatynatu. Resort wyraził ubolewanie z powodu incydentu i podkreślił, że nie może się on powtórzyć.

Wyraźne naruszenie przepisów

Przyznano, że zdarzenie było wyraźnym naruszeniem obowiązujących przepisów. Przypadek ma być omówiony z szefami wszystkich lecznic. Ministerstwo chwaliło przy tym właściwą postawę zarządu Uniwersyteckiego Centrum Medycznego, który zajął się sprawą, dokładnie ją wyjaśnił i podjął odpowiednie działania.

