Konrad Berkowicz z Konfederacji opublikował w sobotę nagranie z juwenaliów krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Poseł nie mógł wejść na teren imprezy przeznaczonej dla studentów, więc okazał ochroniarzom swoją legitymację aby przeprowadzić "interwencję poselską".

- Kontrolujemy, czy poziom alkoholu we krwi studentów jest odpowiedni - można usłyszeć na filmie zamieszczonym przez parlamentarzystę w mediach społecznościowych.

"Zabawa bardzo dobra"

Na klipach i zdjęcia widać, jak poseł rozmawia i tańczy ze studentami. Rozdaje im także piwo.

"Kulisy mojej interwencji na miasteczku studenckim AGH. Ogólne wnioski? Zabawa bardzo dobra, ale dla pełnego obrazu wyników kontrolę należy powtórzyć" - napisał Konrad Berkowicz na Twitterze, zamieszczając zdjęcia ze zdarzenia.

W Krakowie trwają Juwenalia, a ja wybrałem się na Miasteczko Studenckie AGH z interwencją poselską, by sprawdzić, czy poziom alkoholu we krwi studentów jest odpowiedni 😉 pic.twitter.com/tl0RTpR7z5 — Konrad Berkowicz (@KonradBerkowicz) May 19, 2023

Konrad Berkowicz na juwenaliach. Sprawa trafiła do komisji etyki

Film z "interwencji poselskiej" odbił się szerokim echem w mediach. Jak poinformowały media, posłanka Lewicy Paulina Matysiak postanowiła złożyć w sprawie wniosek do komisji etyki poselskiej, w którym żąda wyciągnięcia wobec parlamentarzysty "przewidzianych Regulaminem Sejmu konsekwencji".

"Poseł Konrad Berkowicz nadużył przysługujących mu praw z racji pełnienia mandatu poselskiego, ponieważ wykorzystał narzędzie interwencji poselskiej wyłącznie w celu dostania się na imprezę studencką" - czytamy we wniosku. Posłanka dodaje, że parlamentarzysta "propagował spożywania alkoholu przez młode osoby", co jej zdaniem jest "moralnie wątpliwe i godzi w dobre imię Sejmu".

Parlamentarzysta natychmiast zareagował na sytuację na Twitterze. - "Wstaję rano. Nic nie pamiętam z poprzedniej nocy. Sprawdzam wiadomości, a tu takie rzeczy!" - napisał.

W razie stwierdzenia naruszenia etyki, komisja może zwrócić posłowi uwagę, udzielić upomnienia lub nagany.

Wstaję rano. Nic nie pamiętam z poprzedniej nocy. Sprawdzam wiadomości, a tu takie rzeczy! 😉 pic.twitter.com/nwXVOHc4tR — Konrad Berkowicz (@KonradBerkowicz) May 24, 2023

Poseł rozdawał piwo studentom. Spożycie alkoholu przez Polaków rośnie

W ciągu ostatnich 20 lat spożycie alkoholu przez statystycznego Polaka wzrosło o ponad trzy litry do 9,7 litrów. Klienci sklepów przyznają w rozmowie z Polsat News, że Polacy piją więcej, ponieważ alkohol jest bardzo łatwo dostępny, a także panuje przyzwolenie na picie.

Popularna jest opinia, że "to nikomu nie szkodzi" albo do niektórych sytuacji i wydarzeń np. "pasuje piwko czy coś mocniejszego". Z danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w 2001 roku statystyczny Polak wypijał 6,6 litrów czystego spirytusu, a 20 lat później było to o trzy litry więcej - 9,7 litra.

