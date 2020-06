"Demokracja w wydaniu PiS, to tyrania większości". Berkowicz w "Debacie Dnia"

Po dwugodzinnej dyskusji rząd premiera Mateusza Morawieckiego uzyskał w Sejmie wotum zaufania. Szef rządu zwrócił się do Sejmu z wnioskiem o wyrażenie poparcia dla swojego gabinetu w czwartek, o czym jako pierwszy napisał portal polsatnews.pl

Głosowanie nad wotum zaufania - 235:219

Wotum zostało przyjęte stosunkiem głosów 235:219. Dwóch parlamentarzystów wstrzymało się od głosowania, pozostali nie wzięli w nim udziału.

Jak wynika z informacji na stronie Sejmu, wniosek o wotum zaufania dla rządu poparło 235 posłów PiS; przeciw opowiedziało się 134 posłów KO, 48 posłów Lewicy, 28 parlamentarzystów klubu PSL-Kukiz15 i 9 posłów Konfederacji. Od głosu wstrzymało się dwóch posłów: Marek Dyduch (Lewica) i Ryszard Galla (niezależ., Mniejszość Niemiecka); nie głosowali dwaj posłowie Konfederacji: Krzysztof Bosak i Robert Winnicki oraz dwaj posłowie klubu PSL-Kukiz15: Czesław Siekierski i Zbigniew Ziejewski.

W programie "Debata Dnia" politycy komentowali sam fakt złożenia wniosku o wotum zaufania dla rządu.

Szczerba: to jest reakcja na "aferę Szumowskiego"

- Po pierwsze, to jest reakcja na "aferę Szumowskiego", na ten największy, gigantyczny konflikt interesów, który obserwujemy. Druga sprawa, to na pewno Rafał Trzaskowski, który z wielkim impetem wszedł do gry, do wyścigu prezydenckiego, którego pierwsza część zakończy się 28 czerwca, a druga dwa tygodnie później - mówił Michał Szczerba.

Innego zdania był polityk PiS Ryszard Czarnecki. - Po sześciu wygranych z rzędu, teraz znowu wygrana, pokazanie, że jest stabilna większość, że nie pozwolimy na chaos, na anarchię. Chociaż opozycja, duża jej część, chciałaby taką anarchię nam zafundować - przekonywał polityk Zjednoczonej Prawicy.

Czarnecki: wotum zaufania, to rzecz wykraczająca poza kampanię wyborczą

Czarnecki zapytany przez prowadzącego program Grzegorza Jankowskiego, czy nie chodziło czasem o przykrycie wizyty Rafała Trzaskowskiego w Gdańsku, przekonywał, że "wotum zaufania, to jest rzecz znacznie dalej wykraczająca poza kampanię wyborczą". - W wielu krajach w Europie, na świecie, premierzy, rządy wzmacniają swoją pozycję uzyskując wotum zaufania - wyjaśniał.

"Mamy większość, możemy robić, co chcemy"

Konrad Berkowicz z Konfederacji uznał, że "demokracja w wydaniu PiS, to nic innego, jak tyrania większości".

- My mamy większość, i to nie większość w społeczeństwie - bo większość społeczeństwa nawet w wyborach nie poparła PiS rok temu, a co dopiero teraz - tylko większość w Sejmie, a więc "teraz k*** my. Wy opozycjo nie liczycie się, nie jątrzcie, w ogóle się nie wypowiadajcie, nie protestujcie, bo nie macie żadnego znaczenia - mówił Berkowicz.

Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu polityk Konfederacji opisał tak: - Mamy większość, to pokazujemy, i możemy robić, co chcemy.

