Wtorek, środa i czwartek - te trzy dni każdy ósmoklasista zakreślił sobie w kalendarzu na czerwono. Właśnie wtedy ponad pół miliona uczniów przystąpi do testu, który sprawdzi ich wiedzę z całej szkoły podstawowej. Od jego wyników zależeć będzie rekrutacja do szkół średnich.

Ponad pół miliona uczniów od egzaminu z języka polskiego rozpocznie we wtorek sprawdzian podsumowujący ich wiedzę zdobytą w szkole podstawowej. W środę na ławkach pojawią się arkusze z matematyki, a w czwartek z języka obcego. Wśród zdających prawie 14,5 tys. osób będą stanowić uczniowie z Ukrainy.

- Jest to bardzo ważna chwila w ich życiu, bo to sprawdzian z tego wszystkiego, czego uczyli się przez osiem lat - powiedziała w rozmowie dla Polsat News Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie.

- Znaczenie tego egzaminu jest dosyć duże, chociaż bać się nie trzeba, bo nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej. Wystarczy do niego podejść - tłumaczyła.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Egzamin ósmoklasisty. Punkty pomogą w rekrutacji

Kozakiewicz mówiła, że przy rekrutacji do szkoły średniej "brane pod uwagę są różne rzeczy", ale najważniejsze jest świadectwo i punkty zdobyte na egzaminie. - Więc znaczenie egzaminu jest bardzo duże. Od tego ile punktów procentowo uda się zdobyć zależy to, do której szkoły się dostaniemy - przekazała.

Dzieci, które nie będą mogły przystąpić do pisania egzaminu w maju, podejdą do niego w połowie czerwca.

ZOBACZ: Matura 2023. Biologia i język rosyjski na poziomie rozszerzonym. Rozwiązania w Interii

Czwartkowy egzamin z nowożytnego języka obcego zdominował angielski, na który zdecydowało się w tym roku 97,8 proc. zdających. Na drugim miejscu jest niemiecki, który wybrało niespełna dwa procent uczniów. W sumie 0,3 zdających zasiądzie przy egzaminie z hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego albo włoskiego.

Wyniki ogłoszone zostaną 3 lipca.

WIDEO: 28-latek jechał hulajnogą zygzakiem. Przejażdżka kosztowała go 5 tys. zł Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap / map/polsatnews.pl