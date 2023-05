Jeden z najbliższych przyjaciół Władimira Putina zbudował prezydentowi Rosji willę w Finlandii za 3,2 miliona dolarów. Rosyjski przywódca nie chciał jednak z niej korzystać. Willa stoi nieużywana, a jej właściciel ma od tej pory same problemy.

Rosyjski przywódca Władimir Putin ma w Finlandii wielomilionową willę rybacką, ale prawdopodobnie nigdy z niej nie skorzysta - donosi amerykański The Insider.

W marcu Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Putina. Oznacza to, że jeśli prezydent Rosji uda się do dowolnego państwa członkowskiego MTK, może zostać aresztowany.

Rosyjski oligarcha zbudował willę dla Putina. Ten jej nie chce

Willa rybacka o wartości 3,2 miliona dolarów została ufundowana przez Wiktora Chmarina, dawnego kolegę Putina z Leningradzkiego Uniwersytetu Państwowego, który teraz lobbuje za przywódcą z Kremla - informuje rosyjski niezależny serwis The Insider. Mężczyzna miał przestać go budować, gdy zdał sobie sprawę, że Putinowi nie zależy na fińskim rybołówstwie.

Dom znajduje się na wybrzeżu jeziora Saimaa w południowo-wschodniej Finlandii. Trzypiętrowa willa posiada windę, piwnicę z winami, garaż podziemny, saunę, prywatny basen, salę bilardową, biuro i osiem łazienek.

ZOBACZ: Rosja: Marija Zacharowa reaguje na zapowiedź Arkadiusza Mularczyka. "Przypominam niedouczonym"

Według dziennikarza serwisu Siergieja Kaniewa, rezydencja nigdy nie zostało wykończona. Na filmie opublikowanym w czwartek widać, jak reporter wchodzi do pustego domu przez otwarte drzwi. Wewnątrz znalazł rusztowania, stosy materiałów budowlanych, kafelki, drabinę, kable, lodówki i niezainstalowaną wannę. Na jednym z kartonowych pudełek widniej napis w języku rosyjskim: "Nie dotykać tych pudeł bez mojej zgody!".

Według The Insidera, budowa od samego początku obfitowała w problemy, a kolejne ekipy rezygnowały, powołując się na zarobki i warunki pracy. Niektórzy fińscy budowlańcy także odmówili pracy w przyszłej willi Putina.

Chmarin chciał, by Putin spędzał z nim więcej czasu

Wiktor Chmarin jest obecnie dyrektorem generalnym największej firmy hydroenergetycznej w Rosji i jest mężem kuzynki Putina - informuje Forbes.

The Insider podał, że Chmarin zbudował fińską rezydencję, aby Putin spędzał z nim więcej czasu. Według serwisu, lobbysta zapłacił około 541 tys. dolarów za główny budynek, 216 tys. dolarów za dom dla ochrony, 432 tys. dolarów za materiały budowlane oraz dodatkowo poniósł koszty stworzenia drewnianych mostów, ścieżek, domu rybackiego i innych obiektów.

ZOBACZ: Rosyjski opozycjonista: Putin stracił kontakt z rzeczywistością. Szykuje się do wojny z Zachodem

Nie jest jasne, kiedy dokładnie rozpoczęła się budowa, ale The Insider uważa, że stało się to przed lipcem 2017 roku. Wówczas Putin przybył do pobliskiego miasta Savonlinna, gdzie spotkał się z prezydentem Finlandii Saulim Niinistö.

Google Maps

Podczas spotkania z Putinem do willi przybył doradca Chmarina i miał powiedzieć robotnikom, aby zaprzestali robót, twierdząc, że Putin nie jest już zainteresowany połowami w Finlandii - pisze The Insider, który powołuje się na źródło w rosyjskich służbach bezpieczeństwa. Gdy potem nie mógł znaleźć kupca, Chmarin odpisał dom od podatku, deklarując go jako stratę - podał serwis.

Willa Chmarina znajduje się blisko rezydencji Villa Segren, innej posiadłości w Zatoce Fińskiej, która według rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego była używana przez Putina jako wakacyjna posiadłość. Nagranie z drona, opublikowane przez Nawalnego w 2017 roku, ma pokazywać molo i lądowisko dla helikopterów na terenie posiadłości.

WIDEO: Wybory w Turcji. Recep Tayyip Erdogan kontra Kemal Kilicdaroglu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msm/kg/polsatnews.pl