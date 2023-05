Blisko 63,5 tysiąca absolwentów zasiądzie dziś do egzaminu maturalnego z geografii. Start przewidziany jest o godzinie 9.00. Po południu uczniowie spróbują sił w językach mniejszości narodowych na poziomie podstawowym.

Tegoroczna matura przeprowadzana jest w dwóch formułach. Nowej (Formuła 2023) dla absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących oraz starej (Formuła 2015) dla uczniów techników, którzy ukończyli czteroletnie technikum oraz absolwentów szkół branżowych II stopnia.

Egzamin z geografii

Chęć zdawania egzaminu z geografii zadeklarowało ok. 63,5 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Geografia jest na piątym miejscu, jeśli chodzi o wybór wśród maturzystów z liceów (chce ją zdawać ok. 33,7 tys. absolwentów LO, czyli 21,3 proc. z nich), a wśród maturzystów z techników i szkół branżowych II stopnia jest na drugim miejscu (chce ją zdawać ok. 29,8 tys. absolwentów T i BSII, czyli 26,2 proc. z nich). Wraz z tegorocznymi absolwentami egzaminy zdawać będą też abiturienci z wcześniejszych roczników.

Obowiązkowy język mniejszości narodowych.

Egzamin pisemny z języka narodowego jest dla abiturientów ze szkół dla mniejszości narodowych egzaminem obowiązkowym na poziomie podstawowym. Chętni mogą go także zdawać na poziomie rozszerzonym.

Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna egzamin pisemny z języka białoruskiego na poziomie podstawowym ma zdawać w tym roku 103 abiturientów, z języka ukraińskiego na poziomie podstawowym - 33 abiturientów, a z języka litewskiego na poziomie podstawowym - 22 abiturientów.

Matura 2023. Egzaminy z których przedmiotów są dodatkowe?

Wśród przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Ponieważ egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Matura 2023. Jaka część absolwentów przystąpi do tegorocznych egzaminów?

Deklaracje o chęci zdawania jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 57,2 proc. tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych II stopnia. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 26,9 proc., trzy egzaminy – 12,5 proc., cztery egzaminy – 2,2 proc., pięć egzaminów – 0,4 proc., sześć egzaminów – 0,1 procent.

Jeśli chodzi o tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, deklaracje o chęci zdawania jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 21,5 proc. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 35,6 proc. absolwentów z liceów, trzy egzaminy – 34,9 proc., cztery egzaminy – 7,2 proc., pięć egzaminów – 0,7 proc., sześć egzaminów – 0,1 procent.

